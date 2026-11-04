PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Philips Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV necesita un triunfo que le permita despegar en la fase de liga de la Champions, porque la tabla todavía no lo trata bien pese a ser candidato en el papel. Brujas, en cambio, llega con el envión de un andar irregular pero efectivo puertas afuera.

Son cuatro puntos contra seis, pero en esta Champions con formato de liga cada partido pesa el doble: una victoria puede ordenar la clasificación de golpe. Para PSV es casi una final chica si quiere meterse entre los puestos de privilegio.

La actualidad de ambos equipos

El PSV llega golpeado en su confianza internacional aunque con una victoria fresca encima: se impuso 1-0 como visitante ante Porto después de haber caído con RB Leipzig y empatado con Shakhtar Donetsk. En la fase de grupos está 21° con apenas 4 puntos en 3 partidos, una posición que lo obliga a ganar sí o sí si quiere evitar quedar complicado en la tabla general.

Brujas, por su parte, viene de un andar más sólido: goleó 3-0 de local a Lens y antes había dado el golpe con un 4-3 ante el Inter como visitante. Son 6 puntos en 3 fechas y el 13° puesto, una posición que le permite jugar este partido con más tranquilidad que su rival, aunque la derrota ante Aston Villa muestra que también tiene sus fisuras.

El historial entre PSV y Brujas

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos hay una victoria para cada lado y un empate, con cuatro goles convertidos por cada equipo. El antecedente más reciente, de 2024, terminó 1-1, y antes de eso se repartieron triunfos ajustados en 2020 y 2019.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/07/2024 PSV vs. Brujas 1-1 Club Friendlies 09/01/2020 PSV vs. Brujas 1-2 Club Friendlies 11/01/2019 PSV vs. Brujas 2-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis