Vélez apela el fallo del Tribunal de Disciplina y pide la suspensión del Boca vs. Racing por Copa Argentina

El Fortín no se quedó de brazos cruzados tras la ratificación del pase a semifinales del Xeneize.

Vélez Sarsfield no se rinde en su reclamo por el duelo de cuartos de final ante Boca Juniors en Copa Argentina. Este miércoles, BOLAVIP pudo saber que el club de Liniers apeló el fallo del Tribunal de Disciplina y pidió la suspensión del cruce entre el Xeneize y Racing, programado para este domingo en el marco de las semifinales.

En los cuartos de final, Vélez reclamó que 6 extranjeros de Boca firmaron planilla cuando el reglamento expresa que solo 5 pueden hacerlo. Sin embargo, el organismo de AFA resolvió que los de Arruabarrena no tuvieron ventaja deportiva porque Ángel Romero no sumó minutos aquella noche.

En ese contexto, el Tribunal de Disciplina reconoció que Boca había infringido el reglamento, pero solo lo sancionó con una multa económica, de 1000 entradas de valor. Por el contrario, confirmó la clasificación del club de la Ribera para la semifinal.

La resolución no conformó en Vélez, cuya dirigencia pidió la suspensión del partido hasta que se resuelva la apelación lanzada este miércoles. Buscan evitar un daño irreparable en la edición 2026 de la Copa Argentina, ya que no se podría arreglar la llave en caso de un fallo contrario tras la apelación.

La amenaza de AFA a Vélez

A raíz de este reclamo, la AFA deja en claro que Vélez será desafiliado en caso de llevar el reclamo a la Justicia ordinaria y no podrá competir. Ahora, quedará conocer qué sucederá luego de que la dirigencia del Fortín lanzara la apelación al Tribunal de Disciplina.

Desde la AFA le explicaron al diario Olé: “Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. La FIFA es tajante con eso”.

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