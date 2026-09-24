Estudiantes contactó a Marcos Rojo: el escenario que encaminaría su regreso

El zaguero de 36 años era una de las opciones que barajaba el Pincha y ahora la dirigencia ya le hizo saber su deseo de contar con él para la Copa Libertadores.

Marcos Rojo podría convertirse en refuerzo de último momento de Estudiantes de La Plata para la recta final de la Copa Libertadores 2026. Ante las suspensiones de Leandro González Pírez y Tomás Palacios para el partido de ida de las semifinales, el Pincha se puso manos a la obra para concretar la operación Rolando Schiavi 2.0.

La opción principal era Carlos Izquierdoz, pero Lanús se mostró inflexible. En este contexto, según pudo saber Bolavip, Estudiantes inició contactos con Marcos Rojo, actualmente en Racing, y hay optimismo para que la operación se concrete siempre y cuando haya disculpas públicas por parte del defensor.

Marcos Rojo, en su regreso a Estudiantes de La Plata en 2020 (Getty Images)

El escenario que acercaría a Marcos Rojo a Estudiantes

Según averiguó Bolavip, en este momento la operación está a un 50% de posibilidades de concretarse. Sin embargo, si Racing queda eliminado de la Copa Argentina ante Boca, ese porcentaje podría subir considerablemente.

Estudiantes confirmó que jugará en UNO ante Flamengo

“El Club Estudiantes de La Plata confirma que el partido a disputarse con el Club de Regatas Flamengo el próximo 15 de octubre por CONMEBOL Libertadores, se realizará en el Estadio UNO. ¡Nos vemos en casa!”, informó el conjunto platense este mismo jueves.

Foto: captura de pantalla de la cuenta oficial de X de Estudiantes de La Plata

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En síntesis