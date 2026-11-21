El piloto argentino avanzó a Q3 y partirá en una muy buena posición para soñar con los puntos en suelo estadounidense.

Franco Colapinto largará desde la zona de puntos en la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino comenzó el segundo día con un sólido P5 en la Práctica Libre 3 y ratificó su buen momento horas después en la clasificación.

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El pilarense logró meterse en Q3 para asegurarse largar dentro del Top 10 y consiguió escalar hasta el P9 gracias a las sanción de parrilla que absorbió Oscar Piastri (10 puestos). Por su parte, la pole position fue para Kimi Antonelli, pero Max Verstappen partirá primero por una penalización del italiano.

Franco Colapinto completó una buena qualy en Las Vegas (Getty Images)

Parrilla de largada del GP de Las Vegas 2026

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Alexander Albon (Williams) Rafa Camara (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Oscar Piastri (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas)

(*) Parrilla con las penalizaciones ya aplicadas.

Los 5 pilotos con penalizaciones en el GP de Las Vegas 2026