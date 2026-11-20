Luego del primer día de los partidos de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, empiezan a tomar forma y el campeonato levanta cada vez más la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan al mismo objetivo: llegar a la final de los playoffs. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este viernes 20 de noviembre.
Este viernes por la noche, Vélez venció por penales a Belgrano y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Tras igualar 2-2 en el tiempo extra, Tomás Marchiori atajó 3 disparos y fue el héroe de la jornada para desatar un delirio en el Estadio José Amalfitani. De esta manera, el Fortín jugará contra el ganador de Argentinos Juniors – Independiente.
La llave final del Torneo Clausura 2026
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)
Vélez Sarsfield (3°A)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
Días y horarios de los octavos de final
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- 15:00 – Defensa y Justicia vs. Barracas Central
- 17:00 – Argentinos vs. Independiente
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
- 16:00 – Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza)
- 19:00 – River vs. Lanús
- 22:00 – Instituto vs. Huracán
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
- 17:00 – Gimnasia vs. Newell’s
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
- 21:00 – Boca vs. Independiente Rivadavia