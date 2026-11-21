En Barranquilla, Colombia, los brasileños y el Xeneize se miden para definir al nuevo campeón internacional.

¡Llegó el día! Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje de los uruguayos Andrés Matonte de principal y Antonio García (VAR).

Bernard y Leandro Paredes, figuras de Atlético Mineiro y Boca.

El elenco de Belo Horizonte lleva 7 partidos sin ganar entre todas las competiciones, por lo que transita un presente complicado. En lo que respecta a este certamen, los brasileños vienen de eliminar a Montevideo City Torque en un global de 3-2 para llegar a esta instancia. Así las cosas, los dirigidos por Eduardo Domínguez quieren levantar el trofeo.

El Xeneize acumula 6 triunfos consecutivos, incluyendo el Superclásico con River, luego la consagración de la Tabla Anual y la reciente clasificación por Copa Argentina vs. Banfield. Por otro lado, venció agónicamente a Vasco da Gama (3-2) para avanzar a la final de la Copa Sudamericana. De esta forma, los de Rodolfo Arruabarrena buscan cortar los 18 años de sequía internacional.

Los futbolistas de Boca en la Copa Sudamericana 2026.

Dónde ver Atlético Mineiro – Boca, por la final de la Copa Sudamericana

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Boca por la final de la Copa Sudamericana 2026, hay tres opciones disponibles. Esto se debe a que ESPN y DSports son los canales encargados del partido que define al nuevo campeón. Además, es transmitido por Disney Premium a través de la plataforma digital.

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El equipo arbitral en la final de la Copa Sudamericana

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)

La previa de Atlético Mineiro – Boca

El cuadro final de la Copa Sudamericana 2026