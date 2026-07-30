El delantero es uno de los apartados en el predio de Cantilo y aspira a volver a sumar minutos en otro equipo en el segundo semestre.

Mientras River Plate afronta una racha de derrotas en el comienzo del segundo semestre, el plantel vive un presente incómodo, con un puñado de sus jugadores apartados del día a día con Eduardo Coudet. Maximiliano Salas es uno de los futbolistas afectados.

Por decisión de la dirigencia del Millonario, más de una decena de jugadores se entrenan apartados en el predio que el club posee en Cantilo, aguardando por oportunidades en otros clubes para relanzar sus carreras. Salas, está cerca de definir su futuro.

Según pudo saber BOLAVIP, Independiente Rivadavia sería el destino del exdelantero de Racing a préstamo por los próximos 12 meses. Se trata de una operación sin opción de compra para el combinado mendocino.

Cabe recordar que Salas llegó al club de Núñez apenas hace un año tras una extensa negociación con Racing, que derivó en la ejecución de su cláusula de salida. River invirtió 8 millones de dólares por su ficha, pero nunca logró hacer pie con su nueva camiseta.

Maxi Salas define su futuro. (Foto: Getty)

A pesar de que va a ser difícil que el Millonario pueda recuperar su inversión, al enviarlo a préstamo a otro club puede darle rodaje a su patrimonio en intentar utilizar esos minutos en cancha como vidriera para una futura transacción.

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Los números de Salas en River

Maximiliano Salas acumula 7 anotaciones al cabo de 37 anotaciones de carácter oficial con la camiseta de River. Además, el delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y está cotizado en 4.500.000 euros según el sitio web especializado Transfermarkt.

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