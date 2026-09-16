Rechazó Boca por Vasco da Gama y ahora serán rivales en las semis de la Copa Sudamericana

Marino Hinestroza estuvo a un paso de Boca a principio de año, pero lo rechazó para jugar en Vasco. Ahora se verán las caras en la instancia previa a la gran final.

Una verdadera serie copera se vivió entre Boca y Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize se impuso por 2 a 1 en el global, tras el caliente empate 1 a 1 en el Morumbí por el partido de vuelta y el previo 1-0 en La Bombonera.

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Ahora, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vasco da Gama en semifinales, con fecha prevista para la ida entre el 13 y el 15 de octubre en La Bombonera y la revancha en Rio de Janeiro, entre el 20 y el 22 del mismo mes, con estadio, fechas y horarios aún a confirmar de manera exacta.

En dicho compromiso se darán varios duelos especiales. Uno de ellos será el cruce con un futbolista que, poco tiempo atrás, rechazó a Boca cuando tenía todo acordado para ser refuerzo, pero plantó al club y se marchó al conjunto carioca. El futbolista en cuestión es Marino Hinestroza.

El colombiano, extremo ágil por derecha, era uno de los anhelos de Juan Román Riquelme a principios de este año. La dirigencia había ofertado a Atlético Nacional por un traspaso a cambio de 5 millones de dólares y había un acuerdo por las cifras del contrato con el jugador. Sin embargo, tanto Hinestroza como el equipo de Medellín eligieron a Vasco da Gama, institución que aceleró a último momento para quedarse con su ficha.

Marino Hinestroza en Vasco (Getty)

Incluso, en su llegada a Vasco, el delantero soltó un dardo para Boca por las arduas negociaciones que se dieron por su pase. “Acá cumplieron con la palabra, con todo lo que hablaron conmigo. En tres días se cerró todo, gracias a Dios”.

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Bajo ese contexto, ahora se verán las caras en las semifinales de la Copa Sudamericana, en un momento en el cual el colombiano no logra hacer pie en Brasil. Su rendimiento actual marca lo siguiente: en 29 partidos disputados, no convirtió goles, apenas dio una asistencia y perdió la titularidad, ya que apenas logró sumar 918 minutos en todo el año.

De todas formas, en la fase de cuartos de final, jugó casi la totalidad de los minutos ante Independiente Santa Fe, sin tener colaboración directa en los dos goles que le valieron la clasificación al conjunto carioca.

¿Cuándo se juegan lase semifinales de la Copa Sudamericana?

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre. Resta saber las fechas exactas del duelo entre Boca y Vasco da Gama, aunque lo que ya se sabe es que la ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Brasil. Cabe recordar que la final del certamen será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

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En síntesis