Pintadas contra Memphis Depay en Brasil por su penal errado ante Estudiantes: “Salario de millones, fútbol de centavos”

Los hinchas del Timao arremetieron contra el holandés por la eliminación en la Copa Libertadores ante el Pincha.

El momento más crítico de esta Copa Libertadores actual se vivió el pasado miércoles por la noche en el Neo Quimica Arena. Estudiantes ganaba por 1 a 0 y se quedaba con el pase a semis ante Corinthians, pero Leandro González Pirez cometió un infantil penal por una mano en la última jugada del partido.

El encargado de ejecutar el tiro desde los doce pasos fue Memphis Depay, quien tuvo en sus pies la posibilidad de que el Timao llegue a la definición por penales. Sin embargo, su remate se fue por las nubes y el Pincha se quedó con la histórica clasificación a semis.

El delantero neerlandés quedó retratado como la cara de la derrota de Corinthians, por lo que se lo tomó como el responsable total de la eliminación. Incluso, el malestar del público paulista ya estaba presente hacia Memphis, ya que su renovación de contrato se dio bajo millonarias cifras y con cuestionables petitorios de parte del futbolista. La eliminación fue la gota que colmó el vaso.

Torcedores picham os muros do Parque São Jorge após a eliminação do Corinthians na Libertadores da América com frases contra Memphis Depay pic.twitter.com/M2YPyHXMVu — Marco Bello Jr (@marcobellojr) September 17, 2026

Luego de la eliminación, las calles de Sao Paulo hablaron y arremetieron contra Depay. El periodista brasileño Marco Bello Jr mostró pintadas contra el holandés en la ciudad paulista. “Fuera Memphis” y “Salario de millones, fútbol de centavos” fueron las primeras postales que aparecieron en las paredes contra el ex Manchester United y Barcelona.

Tras la eliminación, Memphis se marchó sin dar declaraciones y cabizbajo. Quien habló por él fue el propio Fernando Diniz, DT del Timao: “Él tuvo el coraje de cobrar el penal. Es muy difícil tomar la pelota para cobrar un penal a los 50 minutos, cuartos de final de la Libertadores, uno de los partidos más importantes de la historia del club… El Corinthians tiene 116 años y solo una Libertadores conquistada. Vamos a estar con él siempre”.

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La multa que deberá pagar Corinthians por Memphis

Al negarse a declarar en zona mixta, algo obligatorio por Conmebol, Corinthians deberá pagar una multa de 10.000 dólares por la ausencia de palabras de Memphis Depay luego de la eliminación ante Estudiantes.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

En síntesis

Estudiantes a semifinales de Copa Libertadores al vencer 1 a 0 a Corinthians.

de Copa Libertadores al vencer 1 a 0 a Corinthians. Memphis Depay falló un penal clave en la última jugada del partido.

clave en la última jugada del partido. “Fuera Memphis” pintaron en las calles de Sao Paulo tras la eliminación.