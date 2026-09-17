Álvaro Montero, convocado a la Selección Colombia: el pedido que le rechazaron a Boca

Boca Juniors se mantiene vivo en las tres competencias de este segundo semestre y la Copa Argentina es su próximo gran desafío. El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Racing por un lugar en semifinales, aunque con un importante contratiempo.

Es que Álvaro Montero estará ausente en el club de la Ribera por haber sido convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. La Fecha FIFA coincide con el 27 de septiembre, jornada en la que el Xeneize chocará ante la Academia.

En ese contexto, con el objetivo de evitar perder a uno de sus futbolistas clave, sobre todo en caso de que haya definición por penales, Boca elevó un pedido a la Federación Colombiana de Fútbol para retener a su arquero en este período, según pudo saber BOLAVIP.

A pesar de ello, la FCF rechazó este pedido explicando que, ante el retiro de David Ospina, Montero tendrá participación en estos partidos, con buenas chances de convertirse en el arquero titular del equipo. Aldair Quintana, de Independiente del Valle, y Kevin Mier, de Cruz Azul, son los otros citados para el puesto.

Leandro Brey volverá a ser el arquero titular de Boca

Ante la ausencia de Montero para los cuartos de final de Copa Argentina ante Racing, Rodolfo Arruabarrena incluirá a Leandro Brey como titular. En esta competencia, el arquero de 23 años supo ser figura en la misma instancia ante Gimnasia La Plata en 2024, cuando atajó cuatro de los remates.

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Además, el arquero colombiano se perderá el duelo ante Unión por el Torneo Clausura 2026. Este domingo, sin embargo, estará disponible para enfrentar a San Lorenzo por la Fecha 10, antes de emprender viaje a su país natal.

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