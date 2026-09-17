Crisis en Sao Paulo tras la eliminación ante Boca: denuncia por falta de pagos y desconfianza hacia la dirigencia

El Tricolor atraviesa un pésimo momento puertas adentro del club y se agravó tras la eliminación ante Boca en el certamen internacional.

El pasado martes, Boca eliminó a Sao Paulo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el Xeneize consiguió asegurar su pase a las semifinales, dejando en claro que su presente es gratamente positivo. En las antípodas se encuentra el combinado paulista, que no solo quedó afuera del certamen, sino que también atraviesa una crisis institucional y deportiva.

En el Brasileirao marchan en el puesto 12, a cinco puntos del descenso y fuera de las competencias internacionales del año próximo. En lo que respecta al equipo, el portal UOL Esporte reveló que hay una pérdida de confianza del plantel tras retrasos económicos y promesas incumplidas.

“La relación entre el plantel y la directiva se ha deteriorado. La insatisfacción, antes restringida de manera pública, trascendió tras la eliminación ante Boca Juniors, con Luciano afirmando que nunca recibió su salario a tiempo en el Tricolor”, comenzó informando el medio citado.

Los jugadores ya llegaron desgastados a la gestión de Harry Massis -presidente de Sao Paulo- por los retrasos que heredó de la gestión anterior. “La nueva directiva prometió saldar los derechos de imagen atrasados, pero no cumplió el acuerdo ni regularizó los pagos“, sumó UOL.

Por último, se confirmó que hay jugadores que todavía no cobraron los bonos por derechos de imagen en 2026. “En la última semana, la situación empeoró con el primer retraso de salario en nómina. El monto se pagó después, pero generó malestar. La situación llevó a líderes del plantel a movilizarse para ayudar financieramente a jugadores más jóvenes y con salarios menores“, cerró el periodista Gabriel Sá, en el reconocido medio brasileño citado.

Un crítico momento para el histórico paulista, que salió a la luz por la eliminación ante Boca en la Copa Sudamericana.

Publicidad

¿Cuándo se juegan lase semifinales de la Copa Sudamericana?

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se jugarán en las semanas del 14 y 21 de octubre. Resta saber las fechas exactas del duelo entre Boca y Vasco da Gama, aunque lo que ya se sabe es que la ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará en Brasil. Cabe recordar que la final del certamen será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El cuadro de la Copa Sudamericana