Marcelo Gallardo abrió su ciclo como DT de la Selección de Ecuador: “Nos trazamos los desafíos más altos”

En rueda de prensa, el Muñeco expresó sus primeras palabras como entrenador de la Tri y adelantó cuáles son sus objetivos en este rol.

La Selección de Ecuador presentó este jueves a Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador. El elenco mundialista, que disputó la última cita con Sebastián Beccacece como su DT, apostó por el ídolo de River, que tendrá su primera experiencia en un seleccionado.

En Casa de la Selección, en Quito, Francisco Egas, presidente de la FEF, lideró la conferencia de prensa para presentar al entrenador argentino. Tras un video de presentación del equipo que ahora liderará, el Muñeco tomó la palabra.

“Este no es solo un desafío deportivo, sino un desafío de vida. Así lo quiero expresar. Tener este desafío me pone en una situación diferente a lo que venía acostumbrado. Venir a conocer una nueva cultura, un nuevo pueblo y tratar de que nos carguemos juntos de ilusiones. Orgulloso de estar acá. Es un honor para mí”, se presentó el Muñeco ante los medios.

Sobre sus primeros objetivos, el argentino explicó: “Queremos que sea un equipo que no solamente nos represente a nosotros, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Esa es la búsqueda”.

UNA NUEVA ERA COMIENZA HOY. 🇪🇨



El que sabe lo que pesa una camiseta.

El que conoce la exigencia de representar a millones.

El que sabe lo que significa ganar, y volver a ganar.



Bienvenido el que ya marcó una era.

Bienvenido el que fue Rey de América más de una vez. ⚪🔴



Hoy… pic.twitter.com/qZzBe1j2xs — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 17, 2026

Y fue ambicioso sobre lo que espera para su equipo: “Hay mucho talento como para seguir acompañando, potenciando. Las característias de los futbolistas hoy indican que están con esa necesidad de ir un escalón más arriba. El tanto te lleva a eso y también el convencimiento que hay que tener para competir en igualdad de condiciones con cualquier potencia. Ecuador, con su calidad y materia prima, tiene esos niveles para lograrlo”.

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Gallardo adelantó cómo armará su primera lista

“Vamos a intentar respetar la convocatoria mundialista, con algunas bajas de jugadores que están abocados en recuperarse de lesiones. En principio va a ser eso, ir conociéndonos y darles la chance a los futbolistas que representaron al país en el último Mundial”, comentó el DT.

Ecuador realizará una gira por Asia en lo que será el debut de Gallardo en el cargo. Allí enfrentará a Corea del Sur y luego participará de una competencia amistosa en la que chocará ante Japón y luego a Nueva Zelanda o Panamá.

El objetivo de Gallardo como DT de Ecuador

“Estamos con mucha ilusión para encarar esos desafíos. Nos trazamos los más altos, los que me gustan a mí, los que me identifican. Poder no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique también a mí. Que vaya al frente y se destaque con un espíritu que no solo se logra con talento, sino con disciplina, con trabajo. Intentar competir para ganar. Esa es mi pasión por esta profesión y así lo haré sentir cuando me encuentre con los futbolistas”, adelantó el Muñeco.

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