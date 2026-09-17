La escudería francesa sigue mejorando de cara a lo que viene y ahora llevó a cabo un destacado movimiento en torno a su cúpula.

Alpine se encuentra en franco crecimiento en medio de la presente temporada de la Fórmula 1. De hecho, Franco Colapinto viene de llevar adelante un gran rendimiento en el Gran Premio de Madrid, sobrellevando situaciones adversas y culminando por encima de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Sin embargo, no hay tiempo para descansar.

Toda la Fórmula 1 se vive a través de la pantalla de Disney+

En medio de ese panorama, ahora, en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que se llevará a cabo el fin de semana del 27 de septiembre, la propia escudería francesa llevó a cabo un movimiento realmente importante que tiene que ver con una destacada incorporación para su cúpula. Hablamos de Mike Elliott, exjefe técnico de Mercedes.

En las últimas horas, Alpine designó a Elliott como director técnico jefe de su equipo de Fórmula 1. A su vez, el equipo francés señaló que la flamante adquisición “supervisará las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo en Enstone”, en lo que constituye un puesto de nueva creación como CTO (Chief Technical Director).

De esta manera, el británico de 52 años de edad concreta su regreso a Enstone, luego de lo que fue su rol como principal responsable de aerodinámica del equipo a lo largo de sus etapas como Renault y Lotus. Más tarde, Elliott pasó a Mercedes como jefe de aerodinámica, siendo clave en el adelantamiento a la normativa de 2014.

Mike Elliott, nueva incorporación de Alpine. (Foto: Getty)

Posteriormente, Elliott disfrutó de un ascenso al puesto de director técnico y director técnico jefe, intercambiando posiciones con James Allison, para luego abandonar la escudería en 2023. En ese sentido, es un hecho ineludible que el nuevo refuerzo de Alpine cuenta con una gran experiencia dentro de la categoría más importante del automovilismo mundial.

Publicidad

“Cuenta con una trayectoria demostrada en este deporte, habiendo contribuido a la obtención de 8 Campeonatos de Constructores y 8 Campeonatos de Pilotos. La llegada de Elliott a Enstone refuerza las capacidades técnicas del equipo, mientras la escudería busca consolidar las mejoras en sus prestaciones en pista y reducir la brecha con los cuatro equipos punteros”, indicó Alpine.

Bajo esa órbita, se espera que David Sánchez, actual director ejecutivo técnico de Alpine, reporte directamente a Elliott, quien se encargará de la supervisión de toda el área técnica del equipo francés. Se trata de un desafío importante, considerando el crecimiento de la escudería y las ambiciones pensando en lo que viene.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el fin de semana del 26 de septiembre, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá en el Baku City Circuit, en la capital del país asiático. La carrera iniciará a las 8.00 de la mañana de Argentina.

Publicidad

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

Publicidad

DATOS CLAVE

Mike Elliott fue nombrado director técnico jefe de Alpine para supervisar el área de Enstone.

Alpine sumó al exjefe de Mercedes con un historial de 8 títulos de constructores.

Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Azerbaiyán el 26 de septiembre a las 8:00.