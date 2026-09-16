Villa resta en el Boca del Vasco: por ahora, es el único error en el semestre

En un equipo que empieza a ser cosa seria de la mano de Arruabarrena, queda expuesto futbolísticamente lo que ya marcaba el sentido común: Villa no debía volver a Boca.

En medio de una racha de tres años y medio sin títulos, el aura derrotista que circuló durante largos meses en Boca parece estar desapareciendo de manera abrupta. El gran mérito de ello es el regreso al banco de suplentes del Vasco Arruabarrena.

Con cercanía a los jugadores, declaraciones justas y una gran prueba de madurez respecto a su primer ciclo, el DT le cambió la cara al equipo y los números hablan por si solos: 17 partidos hasta el momento, con 10 triunfos, 6 empates y una sola derrota, con la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana y el pase a cuartos de la Copa Argentina asegurado.

Además, le dio lugar a juveniles que pedían pista en primera hace rato, como Jagger Herrera, Leo Flores, Gorosito y Matías Satas, además de hacer debutar a Rodrigo Bacidalupe.

Como si fuera poco, recuperó futbolísticamente a Velasco, le da confianza a Palacios poco a poco y se apoya en los referentes. Las llegadas de Álvaro Montero como arquero titular, de Leandro Lozano como el 4 titular y de Enner Valencia como 9 suplente funcionan casi a la perfección.

En Boca hoy parece que no hay fisuras: el DT toma buenas decisiones, declara bien y dirige bien. Los jugadores confían en él y lo demuestran dentro y fuera de la cancha; y si hay alguna problemática, como lesiones y escenarios adversos, se revierten rápidamente.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

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Bajo ese contexto, una sola situación se asoma como un error, que queda extremadamente expuesto debido a lo mal que salió: la llegada de Sebastián Villa. El colombiano, que llegó por 6 millones de dólares, nunca tuvo que haber vuelto a Boca.

Villa se fue de Boca cuando terminó su primer ciclo con dos causas penales en su contra, haciéndole juicio al club y emigrando como agente libre. Incluso, antes de arribar en este mercado, señaló que no tendría problema de jugar en River, algo que luego intentó desmentir una vez que firmó su nuevo contrato con el club.

Villa no hace pie en este Boca

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Alguno dirá o pensará que todo eso podía quedar en el olvido si el rendimiento de Villa fuese bueno, pero lo cierto es que está lejos de eso. El futbolista que era figura en Independiente Rivadavia no hace pie en este Boca, ni en el equipo titular ni en el suplente.

El pasado viernes, ante Central Córdoba, fue titular en el equipo alternativo y no logró destacar. De hecho, sus malas decisiones con y sin pelota lo dejaron expuesto. En el Morumbí, ante Sao Paulo, entró en el segundo tiempo ante un rival que ya estaba relegado al ataque, siendo el mejor escenario para su estilo de juego.

Todo el equipo lo buscó constantemente para aprovechar su velocidad en los contragolpes, pero de nuevo se mostró errático y falto de confianza, por lo que fue una máquina de tomar malas decisiones. De los 15 jugadores de Boca que tuvieron minutos en tierras paulistas, Villa fue el peor. Y sus números no ayudan: en 15 partidos desde que regresó, apenas convirtió un gol y dio tres asistencias.

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La conclusión es sencilla: en un presente casi sin fisuras, con aciertos en todas las líneas, Villa resta en el Boca del Vasco y, por ahora, es el único error en el semestre.