Nicolás Varrone se va de la Fórmula 2: qué será de su futuro y quién lo reemplaza en VAR

El argentino anunció su salida de VAR y tendrá un nuevo desafío en su carrera profesional.

De manera sorpresiva, a falta de tres carreras para que termine la temporada de la Fórmula 2, Argentina se quedó sin representante por la salida de Nicolás Varrone. El piloto de Van Amersfoort Racing decidió ponerle fin a su paso por la competición que es hermana menor de la F1 con un sentido posteo en sus redes sociales.

El argentino piloteó un total de 11 carreras, en las que logró sumar un quince puntos repartidos en tres GP: cinco en Miami, nueve en Canadá y uno más reciente en Monza. Su última presentación fue en Madring, donde no pudo terminó la carrera debido a un choque con con Kush Maini, piloto de la academia Alpine.

Todo el campeonato de la Fórmula 2 se puede ver por Disney+

El equipo holandés, que tenía en la parrilla a Varrone y al mexicano Rafael Villagómez, ahora tendrá al piloto azteca y al japonés Hiyu Yamakoshi, quien dejará la Fórmula 3 para ser ascendido a la F2 desde Bakú.

“El piloto japonés compitió esta temporada en la Fórmula 3 de la FIA con el equipo holandés, logrando un puesto entre los 10 primeros en el Campeonato de Pilotos, con tres podios y una pole position, lo que le permitió terminar noveno en la clasificación general”, señaló la página oficial de la Fórmula 2 para notificar el cambio.

En lo que respecta al futuro, las alternativas para Varrone son amplias. Infobae informó que aún existe la posibilidad de seguir en la Fórmula 2 con un monoplaza en un equipo competitivo. Las negociaciones que sostienen diversos pilotos para asegurarse sus asientos en los escuderías de punta no abundan en lo que respecta a a oficializaciones, salvo por Freddie Slater, quien aseguró su lugar en Invicta Racing.

Otra posibilidad que Varrone tiene para su futuro sería el regreso al Campeonato Mundial de Endurance (WEC), donde el argentino ya corrió en 2025 y llegó a sumar un punto al ser décimo en las 6 Horas de San Pablo.

Publicidad

Y en lo que respecta a marcas y escuderías, su equipo ya trabaja para sumarlo al plantel de Cadillac, al que podría sumarse como piloto de desarrollo o de reserva, ya que Varrone es piloto oficial de General Motors.

El mensaje de Varrone en sus redes

Hoy toca cerrar una etapa

Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing.

Publicidad

No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera.

Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles.

Y un gracias muy especial a la Familia Villagomez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto.

Publicidad

Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro.

Gracias eternas por el aguante.

La tabla de la Fórmula 2 hasta el momento