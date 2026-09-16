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Por qué no juega Julián Alvarez hoy en Atlético de Madrid vs. Osasuna por LaLiga

La Araña es baja en el Colchonero por segundo partido consecutivo.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.
© GettyJulián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

En el marco de la fecha 6 de LaLiga, en el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid recibe a Osasuna en búsqueda de un nuevo triunfo que le permita escalar momentáneamente a la tercera posición del certamen y así no perderle pisada a los líderes, Barcelona y Real Madrid.

Para este encuentro, el entrenador del Colchonero, Diego Simeone, tendrá una baja de renombre, debido a que no podrá contar con Julián Alvarez, el delantero argentino que fue titular una sola vez en la temporada y que mostró un buen rendimiento ante Liverpool por Champions League.

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El motivo de la ausencia de la ‘Araña’ es físico. Esto se debe a que desde el pasado fin de semana sufre de una sobrecarga muscular, por la que tampoco pudo estar presente en el último compromiso del Atleti, que terminó con goleada a favor contra Real Sociedad por 3 a 0 en Anoeta.

De esta manera, el delantero de 26 años seguirá bajando las cargas con el fin de estar a disposición de Simeone para el próximo domingo, día en el que Atlético de Madrid recibirá a Real Madrid por la primera edición del derbi en lo que va de la temporada 2026/27.

Así las cosas, el reemplazante de Julián será Jonathan David, el delantero canadiense de 25 años que llegó al Colchonero en el último mercado de pases a cambio de 25 millones. Ese será su segundo partido en la temporada, mientras que el primero como titular.

La formación de Atlético de Madrid para enfrentar a Osasuna

El colchonero saldrá a la cancha con: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Johnny Cardozo, Koke; Kang – In, Álex Baena, Ademola Lookman; Jonathan David.

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Datos clave

  • Diego Simeone no contará con Julián Álvarez ante Osasuna por la fecha 6 de LaLiga.
  • Julián Álvarez padece una sobrecarga muscular y apunta al derbi contra el Real Madrid.
  • Jonathan David reemplazará al delantero argentino y jugará su primer partido como titular.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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