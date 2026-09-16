Por qué no juega Julián Alvarez hoy en Atlético de Madrid vs. Osasuna por LaLiga

En el marco de la fecha 6 de LaLiga, en el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid recibe a Osasuna en búsqueda de un nuevo triunfo que le permita escalar momentáneamente a la tercera posición del certamen y así no perderle pisada a los líderes, Barcelona y Real Madrid.
Para este encuentro, el entrenador del Colchonero, Diego Simeone, tendrá una baja de renombre, debido a que no podrá contar con Julián Alvarez, el delantero argentino que fue titular una sola vez en la temporada y que mostró un buen rendimiento ante Liverpool por Champions League.
El motivo de la ausencia de la ‘Araña’ es físico. Esto se debe a que desde el pasado fin de semana sufre de una sobrecarga muscular, por la que tampoco pudo estar presente en el último compromiso del Atleti, que terminó con goleada a favor contra Real Sociedad por 3 a 0 en Anoeta.
De esta manera, el delantero de 26 años seguirá bajando las cargas con el fin de estar a disposición de Simeone para el próximo domingo, día en el que Atlético de Madrid recibirá a Real Madrid por la primera edición del derbi en lo que va de la temporada 2026/27.
Así las cosas, el reemplazante de Julián será Jonathan David, el delantero canadiense de 25 años que llegó al Colchonero en el último mercado de pases a cambio de 25 millones. Ese será su segundo partido en la temporada, mientras que el primero como titular.
La formación de Atlético de Madrid para enfrentar a Osasuna
El colchonero saldrá a la cancha con: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Johnny Cardozo, Koke; Kang – In, Álex Baena, Ademola Lookman; Jonathan David.
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Datos clave
- Diego Simeone no contará con Julián Álvarez ante Osasuna por la fecha 6 de LaLiga.
- Julián Álvarez padece una sobrecarga muscular y apunta al derbi contra el Real Madrid.
- Jonathan David reemplazará al delantero argentino y jugará su primer partido como titular.