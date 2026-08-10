¿Juega Thiago Almada? Independiente Santa Fe vs. River: alineaciones, horario y cómo ver por TV

En Bogotá, el equipo de Pablo Repetto recibe al de Eduardo Coudet por la ida de los octavos de final, con Thiago Almada inscripto provisoriamente para la serie pero todavía sin presencia confirmada.

Este miércoles 12 de agosto, desde las 21:30 de Argentina, Independiente Santa Fe y River se medirán en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha de la serie se jugará el miércoles 19 de agosto, también desde las 21:30, en el Monumental.

El equipo de Eduardo Coudet llega golpeado por la derrota 1-0 frente a Tigre y por una racha de cinco caídas consecutivas en sus últimos cinco partidos. Santa Fe, en cambio, viene de ganarle 2-0 a Boyacá Chicó y afronta la serie en un momento más firme.

El Millonario anotó a Thiago Almada para esta instancia, aunque por ahora no están confirmadas su presencia, su convocatoria ni mucho menos una eventual titularidad en Colombia.

Horario de Independiente Santa Fe vs. River

Argentina y Uruguay: 21:30 hs

21:30 hs Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Colombia, Ecuador y Perú: 19:30 hs

19:30 hs México, Costa Rica y Guatemala: 18:30 hs

Dónde ver Independiente Santa Fe vs. River

En Argentina, el partido se podrá ver por ESPN por TV y también en exclusiva por la señal Disney+.

La previa: cómo llegan Independiente Santa Fe y River

Santa Fe llega con tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En la ronda previa de la Sudamericana, eliminó a Caracas con un global de 5-0: ganó 2-0 en Bogotá y luego se impuso 3-0 como visitante.

En su recorrido reciente por la Sudamericana, River tuvo partidos ante Blooming, Red Bull Bragantino y Carabobo antes de este cruce con Santa Fe.

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Las posibles formaciones de Independiente Santa Fe y River

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Joaquín Freitas; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.