Quién es el árbitro de O’Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

El encargado de impartir justicia en este trascendental compromiso será el experimentado Wilmar Roldán. Su historial con el Xeneize.

O’Higgins y Boca Juniors se ven las caras en la revancha del repechaje de la Copa Sudamericana. Ambos equipos buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el torneo internacional, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el experimentado colegiado Wilmar Roldán.

Este compromiso tendrá un tinte particular en las estadísticas del juez cafetero. Será su primera vez dirigiendo a O’Higgins, mientras que con el conjunto Xeneize guarda un extenso e histórico recorrido en torneos CONMEBOL. A Boca lo ha arbitrado en numerosas oportunidades en instancias decisivas —incluidas las finales de Copa Libertadores 2012 y 2023—, con antecedentes tan recientes como la fase de grupos de la Libertadores 2026 en los cruces ante Barcelona de Guayaquil.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Jhon Ospina será el cuarto árbitro. Por su parte, la cabina de tecnología estará comandada por el también colombiano David Rodríguez en el VAR, acompañado por Keiner Jiménez en el AVAR.

El equipo arbitral de O’Higgins vs. Boca Juniors