Quién es el árbitro de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

Recoleta y Boca Juniors se ven las caras en la revancha de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. Ambos equipos buscarán un resultado clave para certificar su clasificación a la siguiente fase, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Andrés Matonte.

El internacional uruguayo fue designado por la CONMEBOL para impartir justicia en este electrizante duelo continental. Con 38 años, el oriundo de Montevideo llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más designaciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Martín Soppi y Mathías Muñiz, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Mathías De Armas será el cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará comandado por el también uruguayo Leodán González, acompañado por Agustín Berisso en el AVAR. El historial del juez uruguayo dirigiendo al conjunto xeneize contempla un total de ocho antecedentes oficiales en torneos internacionales.

Durante la Copa Libertadores estuvo al frente en seis cotejos, destacándose las históricas definiciones por penales donde Boca eliminó a Racing y Palmeiras en 2023, además de las victorias ante Deportivo Pereira y Monagas, registrando como única caída en tiempo regular un tropezón ante Corinthians en la fase de grupos de la edición 2022.

En lo que respecta a la CONMEBOL Sudamericana, Matonte arbitró al elenco de La Ribera en dos oportunidades, correspondientes a los duelos de ronda intermedia en las ediciones 2024 y 2026. En ambos compromisos, el conjunto argentino se impuso por un marcador de uno a cero.

El equipo arbitral de Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Andrés Matonte (Uruguay) Asistente 1: Martín Soppi (Uruguay)

Martín Soppi (Uruguay) Asistente 2: Mathías Muñiz (Uruguay)

Mathías Muñiz (Uruguay) 4to árbitro: Mathías De Armas (Uruguay)

Mathías De Armas (Uruguay) VAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) AVAR: Agustín Berisso (Uruguay)