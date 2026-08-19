Duro comunicado de Chiqui Tapia sobre la conspiración de la Selección Argentina en el Mundial: “De eso no se vuelve”

En sus redes sociales el presidente de la AFA emitió un fuerte descargo a un mes de la final del mundo.

Al cumplirse el primer mes de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 ante España por 1 a 0, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, apareció en sus redes sociales, donde emitió un duro comunicado oficial respecto a este partido.

Con sus palabras, ‘Chiqui’ apuntó contra las conspiraciones que se realizaron luego de esta caída de la Albiceleste, en la que distintos hinchas afirmaron que el seleccionado argentino “entregó” la final para que la Roja obtenga la segunda estrella de su historia.

Además de esto, hizo una dura crítica contra quienes pidieron públicamente en las redes sociales explicaciones a los jugadores de la Selección Argentina por su rendimiento en el partido, en el que se vio superado por el planteo del combinado rival.

Por otro lado, afirmó que se buscó mentir e instalar una historia que se alimentó durante días y aseguró que estos dichos no quedarán en el aire por más que el paso del tiempo haga que poco a poco comiencen a olvidarse y borrarse de la agenda.

Para finalizar, también defendió a los jugadores, a quienes destacó por dejar todo en la cancha a lo largo de los ocho partidos de la Copa del Mundo, en los que obtuvieron siete victorias. “Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”, comentó al respecto.

El comunicado oficial de Chiqui Tapia

Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: “Nos equivocamos”. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo.

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Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada. Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones. A todos ellos: háganse cargo. No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada.

Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron. Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio.

Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación. Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación.

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Y hay algo más: ¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad? ¿Cómo les enseñan que hay valores que deben defenderse, si cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo eligieron mentir, señalar y esconderse? Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto.

Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie.

Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí.

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