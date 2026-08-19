Boca hoy: Paredes afuera del clásico, Calleri volverá a La Bombonera y más

Tras golear sin despeinarse a Recoleta, Boca vuelve a Buenos Aires con el chip del Torneo Clausura, pensando en el clásico ante Racing. Rodolfo Arruabarrena empieza a preparar el partidazo del próximo domingo en el Cilindro y ya sabe con quiénes no podrá contar. A continuación, todo lo que tenés que saber este miércoles 19 de agosto.

Arruabarrena descartó a Paredes para el clásico con Racing

En conferencia de prensa, el Vasco se refirió a lo que viene: la visita a Racing el próximo domingo por el Torneo Clausura. Rápidamente cambió de página y confirmó que Leandro Paredes no estará a disposición para este clásico luego de haber sufrido una lesión en el isquiotibial ante Platense.

“Leandro (Paredes) no llega para Racing. Así como Lozano o como Marco (Pellegrino). Conclusiones sacamos siempre, en el entrenamiento también. Ya pensaremos en Racing mañana. Hoy hay que tratar de disfrutar el viaje, llegar al hotel y descansar”, explicó el DT.

Calleri palpitó su regreso a La Bombonera

Unas horas después de haber goleado a Recoleta, Boca se enteró que su próximo rival será San Pablo. El equipo brasileño venció a Bolívar en su casa y será su adversario en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esa serie, se reencontrará con un viejo conocido como Jonathan Calleri.

El delantero, campeón en el Xeneize hace más de diez años, no solo se reencontrará con La Bombonera y los hinchas, sino también con Rodolfo Arruabarrena, su ex entrenador. El goleador palpitó el cruce que se dará dentro de un par de semanas.