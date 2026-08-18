Boca, con rival confirmado: así quedó el cuadro de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana

Comenzaron a definirse los octavos de final y el Xeneize fue uno de los primeros en obtener la clasificación.

Este martes iniciaron los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por lo que ya están confirmados los primeros equipos con boletos para los cuartos. En el torneo de segundo orden de CONMEBOL, Boca Juniors es uno de los clubes que ya celebró.

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El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena aplastó por 4-0 a Recoleta y se llevó la serie por un global de 7-1. Ahora, el club de la Ribera afrontará los cuartos de final ante Sao Paulo, que venció como local a Bolívar tras el empate en La Paz.

En la Copa Libertadores, dos equipos argentinos saltaron al campo, con desenlaces opuestos. Independiente Rivadavia cayó por penales ante Fluminense en el Estadio Maracaná y se quedó en las puertas de una victoria histórica.

Quien sí tuvo una noche para celebrar fue Estudiantes de La Plata, que se hizo fuerte en Chile para derrotar a Universidad Católica y avanzar a los cuartos de final. Espera ahora por el ganador entre Rosario Central y Corinthians.

¡QUÉ CABEZAZO DE GUIDO…! Carrillo se elevó en el área y clavó la pelota en el ángulo para poner el 2-0 (3-1 global) de Estudiantes a la U. Católica.



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El cuadro de la Copa Libertadores

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Los próximos partidos de octavos de la Libertadores

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

19.00 – Coquimbo (1) vs. (1) Platense

19.00 – Cerro Porteño (1) vs (1) Palmeiras

21.30 – Flamengo (1) vs. (1) Cruzeiro

JUEVES 19 DE AGOSTO

19.00 – LDU Quito (1) vs. (1) Mirassol

21.30 – Corinthians (0) vs. (0) Rosario Central

El cuadro de la Copa Sudamericana

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Los próximos partidos de octavos de la Sudamericana

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

19.00 – Atlético Mineiro (1) vs. (0) Red Bull Bragantino

21.30 – Montevideo City Torque (1) vs. (0) Tigre

21.30 – Independiente Santa Fe vs. River (Partido de ida)

JUEVES 19 DE AGOSTO

19.00 – Macará (1) vs. (2) Santos

19.00 – Olimpia (0) vs. (0) Vasco da Gama

21.30 – Botafogo (1) vs. (6) Cienciano

Datos clave

Boca Juniors venció 4-0 a Recoleta y avanzó a cuartos de Sudamericana.

venció 4-0 a Recoleta y avanzó a cuartos de Sudamericana. Sao Paulo será el próximo rival del Xeneize tras eliminar a Bolívar.

será el próximo rival del Xeneize tras eliminar a Bolívar. Estudiantes de La Plata derrotó a Universidad Católica y clasificó en Libertadores.