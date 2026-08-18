Boca, con rival confirmado: así quedó el cuadro de cuartos de final de Libertadores y Sudamericana

Este martes iniciaron los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por lo que ya están confirmados los primeros equipos con boletos para los cuartos. En el torneo de segundo orden de CONMEBOL, Boca Juniors es uno de los clubes que ya celebró.
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El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena aplastó por 4-0 a Recoleta y se llevó la serie por un global de 7-1. Ahora, el club de la Ribera afrontará los cuartos de final ante Sao Paulo, que venció como local a Bolívar tras el empate en La Paz.
En la Copa Libertadores, dos equipos argentinos saltaron al campo, con desenlaces opuestos. Independiente Rivadavia cayó por penales ante Fluminense en el Estadio Maracaná y se quedó en las puertas de una victoria histórica.
Quien sí tuvo una noche para celebrar fue Estudiantes de La Plata, que se hizo fuerte en Chile para derrotar a Universidad Católica y avanzar a los cuartos de final. Espera ahora por el ganador entre Rosario Central y Corinthians.
¡QUÉ CABEZAZO DE GUIDO…! Carrillo se elevó en el área y clavó la pelota en el ángulo para poner el 2-0 (3-1 global) de Estudiantes a la U. Católica.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026
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El cuadro de la Copa Libertadores
Los próximos partidos de octavos de la Libertadores
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
- 19.00 – Coquimbo (1) vs. (1) Platense
- 19.00 – Cerro Porteño (1) vs (1) Palmeiras
- 21.30 – Flamengo (1) vs. (1) Cruzeiro
JUEVES 19 DE AGOSTO
- 19.00 – LDU Quito (1) vs. (1) Mirassol
- 21.30 – Corinthians (0) vs. (0) Rosario Central
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El cuadro de la Copa Sudamericana
Los próximos partidos de octavos de la Sudamericana
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
- 19.00 – Atlético Mineiro (1) vs. (0) Red Bull Bragantino
- 21.30 – Montevideo City Torque (1) vs. (0) Tigre
- 21.30 – Independiente Santa Fe vs. River (Partido de ida)
JUEVES 19 DE AGOSTO
- 19.00 – Macará (1) vs. (2) Santos
- 19.00 – Olimpia (0) vs. (0) Vasco da Gama
- 21.30 – Botafogo (1) vs. (6) Cienciano
Datos clave
- Boca Juniors venció 4-0 a Recoleta y avanzó a cuartos de Sudamericana.
- Sao Paulo será el próximo rival del Xeneize tras eliminar a Bolívar.
- Estudiantes de La Plata derrotó a Universidad Católica y clasificó en Libertadores.