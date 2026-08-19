Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Santiago Beltrán (5): El arquero de River recibió reiteradas aproximaciones de Independiente Santa Fe, sobre todo en el segundo tiempo. Pese a ello, no tuvo grandes intervenciones. Paralelamente, volvió a estar muy poco fino en las salidas con el pie.

Lucas Martínez Quarta (3): Se desempeñó en una posición en la que no se siente cómodo y eso quedó claro durante todo el partido. No tuvo grandes complicaciones en la marca, pero sí cuando tuvo que proyectarse y también con el balón en los pies. Una máquina de errarle a los compañeros.

Nicolás Otamendi (6): Sin brillar en demasía, fue el hombre más firme y seguro de una última línea realmente endeble del equipo de Coudet. Lidió con Rodallega y tuvo un saldo positivo, tanto por arriba como por abajo. Bien anticipándose y ordenando.

Lautaro Rivero (2): Un tembladeral. Inseguro, apurado, errático y al borde del blooper permanentemente. Es cierto que supo imponerse en el área contraria, pero también es verídico que se cansó de regalar la pelota en lugares delicados. Casi regala un gol.

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Facundo González (3): El juvenil, central de origen, tuvo serios problemas a lo largo de todo el partido, tanto en la marca y el retroceso como también en la faceta ofensiva. Se le complicó para contener y muchísimo más cuando tuvo contacto con la pelota.

Tobías Andrada (4): Completamente estático, moviéndose en pocos metros de principio a fin y sin poder aportar demasiado. En el aspecto defensivo expuso sus limitaciones, incluso recurriendo al juego brusco. Con la pelota en los pies no estuvo fino.

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Fausto Vera (3): Evidenció serias imprecisiones con el esférico, incluso generando severas complicaciones de cara al arco de Beltrán. Paralelamente, no pudo imponerse en la mitad de la cancha y tampoco darle a River el pase necesario para clarificar el juego.

Fausto Vera en acción. (Foto: Prensa River)

Aníbal Moreno (4): Un nuevo rendimiento bastante timorato y hasta con algunos temores. Tuvo problemas con Bustos, a quien no supo seguir en varias ocasiones delicadas. Continúa debiendo aquella versión que el Millonario fue a buscar para la mitad de la cancha.

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Tomás Galván (4): Inexpresivo partido del volante de River. Trató de hallar sociedades y conexiones con Correa y Borré, pero lo cierto es que prácticamente nunca logró ser claro y darle al equipo la lucidez necesaria para llevar peligro al arco de Santa Fe.

Ángel Correa (6): Con intermitencias, fue el hombre más claro y peligroso que tuvo Coudet en cancha, fundamentalmente por lo que hizo en el período inicial. Los momentos más interesantes de River se caracterizaron por tenerlo como mentor y ejecutor.

Correa con pelota dominada. (Foto: Prensa River)

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Rafael Borré (4): Otra actuación caracterizada por la voluntad, el sacrificio y la entrega. Sin embargo, más allá de eso, el colombiano no pudo aportarle demasiado al andamiaje ofensivo de River. Luchó y peleó mucho más de lo que pudo jugar, generar y obligar.

Ingresaron:

Thiago Almada (5): Claramente condicionado por el contexto adverso, pareció ingresar con una marcha menos. No pudo hacer demasiado.

Joaquín Freitas (5): Prácticamente no tuvo contacto con la pelota y tampoco influencia en el juego.

Valentín Lucero (-): Entró para apuntalar la defensa y no pudo hacer grandes cosas.

Juan Cruz Meza (-): Ingresó sobre la recta final del espectáculo.