Coquimbo Unido vs. Platense, EN VIVO y ONLINE por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Luego de que se le escape la victoria en Vicente López, el Calamar se presenta en Chile con la misión de seguir haciendo historia en la Libertadores.

Este miércoles, en el marco del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Coquimbo Unido y Platense se encuentran frente a frente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Chile. Lo hacen con el objetivo en común de conseguir el boleto rumbo a la próxima etapa del certamen continental.

La Copa Libertadores se ve a través de Disney+

Cabe recordar que, hace exactamente una semana, argentinos y chilenos chocaron en el Estadio Ciudad de Vicente López, empatando 1-1. Luciano Giménez abrió la cuenta para el Calamar, que tuvo la chance de ampliar con un penal desperdiciado por Guido Mainero. En el cierre, Guido Vadalá le dio la igualdad a la visita.

Coquimbo Unido supo meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores dando el gran golpe sobre la mesa en la fase de grupos, liderando, para sorpresa de muchos, una zona también compuesta por Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

Por su parte, los ahora comandados nuevamente por Martín Palermo terminaron en la segunda colocación del Grupo E, que fue encabezado por un peso pesado del continente como Corinthians de Brasil. Los de Saavedra culminaron por encima de la línea de Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

Cómo ver Coquimbo Unido vs. Platense

El partido entre Coquimbo Unido y Platense, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de Disney+ y Fox Sports.

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El cuadro de la Copa Libertadores