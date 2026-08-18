A pesar de la goleada, los hinchas de Boca criticaron a un titular ante Recoleta: “Es malo hasta en los partidos fáciles”

El Xeneize jugó un partido cómodo y abrochó con holgura la clasificación a cuartos de final. Sin embargo, uno de los futbolistas no recibió el visto bueno de la hinchada.

Boca Juniors goleó por 4-0 a Recoleta en el Estadio Defensores del Chaco y abrochó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. De esta manera, los del Vasco Arruabarrena avanzaron por un holgado 7-1 en el resultado global.

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Con la importante ventaja desde el inicio del partido en tierras paraguayas, el DT aprovechó para rotar a su equipo y darles minutos a los jugadores que precisan confianza. Casi todo el plantel aprobó, salvo por un futbolista que en la óptica de los hinchas desentonó: Nicolás Figal.

El defensor central fue fuertemente criticado en redes sociales por los seguidores del club de la Ribera. Incluso, recibió la cinta de capitán con la salida del campo de Miguel Merentiel, decisión que también reprobaron los hinchas.

“Figal es malo hasta en los partidos fáciles”, analizó uno de los usuarios. Otro, estuvo de acuerdo: “En el partido más fácil de la historia sigue siendo el peor de la cancha”. Además, un tercero disparó: “Ver a Figal con la cinta de capitán me da ganas de llorar”.

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Cuándo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. La ida se jugará entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17. El rival saldrá de Sao Paulo o Bolívar.

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