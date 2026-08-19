El gol de Messi para Inter Miami ante Philadelphia en la MLS

El argentino puso en ventaja a su equipo tras un comienzo de partido cuesta arriba.

En el Subaru Park, Inter Miami visita este miércoles a Philadelphia Union en el marco de una nueva jornada de la MLS. Los capitaneados por Lionel Messi buscan un triunfo para acercarse al líder Nashville, que le sacó 5 unidades en el último duelo entre ambos.

La MLS se ve por Apple TV

En apenas 11 minutos de la primera parte, el combinado local marcó la primera diferencia a través de Indiana Vassilev. Pero las Garzas consiguieron recuperarse luego de una gran triangulación en la que inició Messi, asistió Suárez y definió Pinter.

A los 25, el astro argentino recibió volcado sobre la derecha del área, se sacó a un defensor de encima con un enganche para adentro y la mandó al fondo de la red con un zurdazo para el 2-1 parcial de Inter Miami.

Enganchá y pateá, capitán. 😮‍💨🪄 pic.twitter.com/dkiuZ6HDYG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2026

Así está la tabla de la MLS