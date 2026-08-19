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El gol de Messi para Inter Miami ante Philadelphia en la MLS

El argentino puso en ventaja a su equipo tras un comienzo de partido cuesta arriba.

Messi marcó el 2-1 para Inter.
© Captura AppleMessi marcó el 2-1 para Inter.

En el Subaru Park, Inter Miami visita este miércoles a Philadelphia Union en el marco de una nueva jornada de la MLS. Los capitaneados por Lionel Messi buscan un triunfo para acercarse al líder Nashville, que le sacó 5 unidades en el último duelo entre ambos.

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En apenas 11 minutos de la primera parte, el combinado local marcó la primera diferencia a través de Indiana Vassilev. Pero las Garzas consiguieron recuperarse luego de una gran triangulación en la que inició Messi, asistió Suárez y definió Pinter.

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A los 25, el astro argentino recibió volcado sobre la derecha del área, se sacó a un defensor de encima con un enganche para adentro y la mandó al fondo de la red con un zurdazo para el 2-1 parcial de Inter Miami.

Así está la tabla de la MLS

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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