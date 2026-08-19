Barcelona quiere a Lautaro Martínez y se dio a conocer la postura del delantero: “Abrió la puerta”

Tras truncarse las negociaciones por Julián Alvarez, el delantero de Inter es la principal opción para el Blaugrana.

Con la salida de Robert Lewandowski a la MLS, más la frustrada negociación por Julián Alvarez, por pedido del entrenador Hansi Flick, la dirigencia de Barcelona salió fuerte en los últimos días del mercado de pases europeo en búsqueda de cerrar la llegada de un delantero de área.

En este sentido, según la información del periodista español Gerard Romero, Lautaro Martínez es el principal apuntado por el Blaugrana para que llegue en los próximos días y así se convierta en la referencia de área del equipo, que ya cerró los fichajes de Adeyemi, Anthony Gordon y Rodri.

“Lautaro Martínez es el nombre por el que Hansi Flick y el Barça trabajan por cerrar. Es una operación muy difícil, de acuerdo, pero es la prioridad número 1. Estaba Julián, Lautaro y el resto de opciones. Lautaro está ahí, es el nombre con el que el Barça va a poner todos los esfuerzos en los últimos días por si hay una mínima posibilidad de que salga del Inter para venir”, explicó Romero.

Y agregó sobre la postura del jugador: “La reunión de hace unos días con el representante en Madrid fue para sentar esas bases, para ver realmente el interés y si habían opciones. Lautaro abrió la puerta al Barça y ahora Lautaro es la primera opción. Vamos a ver cómo acaban estos 10 días, pero Lautaro pica en punta para ser el delantero que busca el Barça”.

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El Barça SITÚA a Lautaro como PRINCIPAL objetivo del 9. Después de la reunión de Deco con su agente en Madrid hace unos días, tras en NO del Atlético, se sitúa en el TOP pic.twitter.com/naX3ffN9eO — Jijantes FC (@JijantesFC) August 19, 2026

Así las cosas, de aquí al cierre del mercado de pases europeo, programado para el 1° de septiembre, el Blaugrana deberá negociar con el elenco italiano para llegar a un acuerdo y comprar el pase del delantero que es el capitán y referente del club.

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Cabe destacar que el ex Racing tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y no posee cláusula de rescisión, por lo que para que la operación llegue a buen puerto los clubes deberán acordar la compra del pase, que según el sitio especializado Transfermarkt, está valuado en 85 millones de dólares.

Datos claves

Lautaro Martínez es el objetivo principal del Barcelona para reforzar su ataque.

es el objetivo principal del Barcelona para reforzar su ataque. Barcelona ya cerró los fichajes de Adeyemi, Anthony Gordon y Rodri este mercado.

ya cerró los fichajes de Adeyemi, Anthony Gordon y Rodri este mercado. Lautaro Martínez tiene contrato hasta 2029 con el Inter y vale 85 millones.