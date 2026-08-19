Este miércoles por la tarde-noche, Racing enfrenta a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis, cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, es transmitido por TyC Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP. Además, el ganador jugará contra Boca o Vélez.
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Racing 0-0 Belgrano EN VIVO y ONLINE por la Copa Argentina 2026: minuto a minuto
En San Luis, la Academia y el Pirata se miden por los octavos de final y el ganador esperará por Boca o Vélez.
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