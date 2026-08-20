Chacho Coudet, confiado para la vuelta de River vs. Santa Fe: “Todos hubiéramos firmado el empate”

El entrenador del Millonario se mostró conforme con el 0-0, destacó el impacto de la altura de Bogotá y afirmó que su equipo estará mejor y más completo en el Monumental.

Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, River Plate rescató un empate por 0-0 en su visita a Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. El Millonario no tuvo el mejor rendimiento colectivo y el resultado le permite definir en una buena posición como local la próxima semana.

Seguí la Copa Sudamericana por Disney+

En conferencia de prensa, Eduardo Coudet se mostró conforme con el resultado en este partido de ida y compartió buenas sensaciones de cara a la vuelta, el próximo miércoles, donde contará con su plantel completo y jugará frente a su público.

“Un papel determinante lo de la altura. No es un dato menor. Cada uno juega en donde vive, pero los 2.600 metros los sentimos todos. Después nos acomodamos de la manera que mejor llegábamos, teniendo que utilizar jugadores en posiciones a las que no están acostumbrados”, analizó Coudet.

Y siguió: “River jugó como pudo. Esa es la realidad. Si hubiese tenido todo a disposición la distribución hubiese sido otra, aunque a 2.600 metros cuesta. Es un buen punto. Vamos al Monumental con nuestra gente. Seguramente completos en cuanto al plantel. Ojalá podamos hacer un gran partido y regalarles el pasaje a la próxima fase a nuestra gente”.

“Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este. Todos hubiéramos firmado el empate. Entre las dificultades y la altura, volvemos bien a casa”, se extendió el entrenador del club de Núñez.

Cuándo se juega la vuelta entre River y Santa Fe

Tras el 0-0 en Bogotá, los equipos se reencontrarán el próximo miércoles 26 de agosto en el Estadio Monumental desde las 21.30. Antes de la definición de la serie, el Millonario chocará ante Vélez, el domingo por el Torneo Clausura.

Publicidad

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Datos clave