Boca se mantiene vivo en la Copa Argentina: los 4 caminos que tiene para avanzar a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize sobrevivió ante Racing y tiene varios frentes abiertos para regresar a la máxima cita de CONMEBOL.

Bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena, Boca Juniors se acerca al desenlace de un semestre en el que necesita volver a levantar un trofeo y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Para regresar al certamen internacional, el Xeneize mantiene 4 opciones.

Es que, al derrotar a Racing por 3-2, el club de la Ribera avanzó a las semifinales de la Copa Argentina y quedó a dos partidos del boleto a la máxima cita de clubes de CONMEBOL. Sin embargo, Boca aún tiene otros 3 caminos posibles para regresar al evento en el que fue campeón en 6 oportunidades.

Los 4 caminos de Boca hacia la Libertadores 2027

Ser campeón de la Copa Argentina 2026 : Con la remontada ante Racing, Boca se metió en semifinales, donde enfrentará a Banfield. En una hipotética final asoman Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata o Platense.

: Con la remontada ante Racing, Boca se metió en semifinales, donde enfrentará a Banfield. En una hipotética final asoman Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata o Platense. Ser campeón del Torneo Clausura 2026 : el Xeneize se encuentra en zona de clasificación a octavos de final en la Zona A. Deberá asegurar el pasaje y luego vencer en las cuatro instancias de eliminación directa para matar dos pájaros de un tiro.

: el Xeneize se encuentra en zona de clasificación a octavos de final en la Zona A. Deberá asegurar el pasaje y luego vencer en las cuatro instancias de eliminación directa para matar dos pájaros de un tiro. Ser campeón de la Copa Sudamericana 2026 : Los de Arruabarrena enfrentarán a Vasco da Gama por las semifinales y, en caso de avanzar, chocarán ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque en la gran final.

: Los de Arruabarrena enfrentarán a Vasco da Gama por las semifinales y, en caso de avanzar, chocarán ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque en la gran final. Ser Top 3 en la Tabla Anual: Los tres primeros puestos del acumulado del año de la fase regular del Torneo Apertura y Torneo Clausura otorgan pasajes para la Libertadores 2027. Hasta ahora, el Xeneize se ubica tercero, pero con lo justo. Quedan 6 partidos por delante.

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