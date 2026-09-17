Flamengo, el rival de Estudiantes: así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2026

El Mengao sufrió ante Independiente del Valle, pero logró avanzar y es el último semifinalista confirmado.

La Copa Libertadores 2026 está en su recta final y solamente quedan cuatro equipos en carrera por el título. El mítico Estadio Centenario espera por los dos finalistas, que se definirán el próximo mes. Estudiantes de La Plata es el único argentino que se mantiene en competencia.

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El Pincha ganó un partido heroico ante Corinthians en tierras brasileñas para abrochar su pasaje a las semifinales. Memphis Depay tuvo la chance de llevar el trámite a los penales, pero erró un remate desde los 12 pasos en tiempo añadido, generando alivio para los de La Plata.

Pero el equipo dirigido por Alexander Medina conoció recién este jueves a su próximo rival en el torneo: Flamengo. El combinado carioca, siempre candidato a pelear por el título, se sacó de encima a Independiente del Valle para avanzar a las semifinales.

Tras la victoria por 2-0 en la ida en Ecuador, el Mengao estuvo contra las cuerdas en el Estadio Maracaná ante Independiente del Valle. Los ecuatorianos manejaron la ventaja y estuvieron cerca del segundo, pero Giorgian De Arrascaeta marcó el gol del empate y de la tranquilidad para darle la clasificación a su equipo.

¡¡TAN CERCA Y TAN LEJOS, IDV!! Grosero error de cálculo de Quintana y GOL de cabeza del siempre oportunista De Arrascaeta, para el 1-1 (3-1 global) del Flamengo ante Independiente del Valle.



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El cuadro de la Copa Libertadores 2026

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Cuándo se juegan las semifinales

A falta de confirmación de CONMEBOL, las semifinales de ida de la Copa Libertadores 2026 se disputarán entre el 13 y 14 de octubre, mientras que los partidos de vuelta serán una semana más tarde, el 20 y 21. La gran final será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

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