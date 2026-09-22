Estudiantes podrá ser local en Uno ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

El Pincha llegó a un acuerdo con el elenco brasileño y hará de local en su estadio.

En el marco de la segunda semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, Estudiantes de La Plata se enfrenta con Flamengo de Brasil en búsqueda de un boleto a la final que se disputará en Montevideo, frente al ganador de la llave entre Palmeiras y Fluminense.

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Debido a que terminó en la segunda posición del Grupo A, en el que casualmente se enfrentó al equipo de Río de Janeiro, el Pincha iniciará la llave en condición de local, y finalmente se conoce dónde se jugará este encuentro.

Según pudo saber Bolavip, Estudiantes negoció con Flamengo y podrá hacer de local en el Jorge Luis Hirschi, ubicado en 1 y 57. Esto se debe a que llegaron a un acuerdo entre los clubes por la cantidad de espectadores que tendrá a disposición el equipo brasileño, que finalmente será para 4 mil hinchas.

Estudiantes y Flamengo vuelven a enfrentarse por la Copa Libertadores.

Para llegar a este arreglo, el Pincha resignará una de sus tribunas, que es para 6 mil personas, y le dará lugar al elenco brasileño para 4 mil espectadores. Esta grada se encuentra detrás de uno de los arcos, y suele ser utilizada como popular.

El motivo de esta negociación se debe a que Estudiantes no tenía la capacidad de cuatro mil personas para ofrecerle a Flamengo, y si no llegaba a este número debía mudar su localía. Es por eso que desde el club decidieron resignar un porcentaje de hinchas para jugar en su casa.

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Cuándo juega Estudiantes contra Flamengo por Copa Libertadores

La llave entre el Pincharrata y el Mengao comenzará a disputarse el jueves 15 de octubre, desde las 21.30 horas en el Jorge Luis Hirschi, mientras que la revancha será una semana después, el jueves 22 del mismo mes, a las 21.30 horas en el Estadio Maracaná.

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