Francisco Prado, el argentino que pelea en UFC para no ser despedido: “Es mi sueño”

El santafesino sabe que este sábado deberá salir de la jaula con el brazo en alto o su futuro podría estar en riesgo...

En cualquier situación, cuatro derrotas de forma consecutiva son sinónimo de despido en la UFC, pero no es el caso de Francisco Prado. La compañía ve algo especial en el santafesino de 24 años que este sábado intentará romper la mala racha y dar un paso al frente que le permita empezar a consolidar su carrera y sus sueños más grande.

Después de sufrir el corte de peso para estar en la división de los ligeros, Francisco había decidido subir a los wélter, pero sufrió tres derrotas y no le quedó otra que reacomodar su cuerpo para luchar con rivales más de su tamaño. De eso y más charló en exclusiva con Bolavip a horas de enfrentarse al brasileño Gabriel Bonfim en Las Vegas, su rival que viene de ser noqueado en el primer round en las últimas tres peleas que tuvo. Es un buen momento don Prado…

Entrevista completa de Francisco Prado con Bolavip

-¿Cómo te sentís antes de una pelea tan importante para vos?

-Me siento súper bien, emocionado por este cambio, por esta pelea. Es una muy buena pelea para mí, estoy listo para este sábado. Cada preparación tiene lo suyo; me sentí súper bien, hubo algunos ajustes en la dieta y encontré la manera correcta de bajar de peso, así que me siento muy contento con eso. Me preparé con grandes nombres, con grandes atletas, y me siento confiado.

-¿Cómo decidiste volver al peso ligero después de estar en el wélter?

–Tomamos la decisión con mi equipo y estoy súper bien: encontré la manera correcta de bajar de peso sin hacerle daño a mi cuerpo. Creo que en esta división puedo tener grandes resultados y hacerme un camino hacia el cinturón, conseguir una buena racha de victorias y dominar esta división; ese es mi plan.

–¿Sentís que era lo que necesitaba tu carrera de forma obligada?

–Es un cambio bastante grande entre dos categorías, son 7 kilos, así que preparé mi cuerpo con tiempo. Tomamos la decisión de bajar porque había peleadores muy grandes en esa categoría, pero la verdad es que tengo 24 años y no descarto volver en un futuro una vez que consiga el cinturón en esta. ¿Si otro cinturón? Nunca se sabe.

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–Son dos luchadores necesitados de victoria: parece todo dado para una pelea de puro intercambio…

-100%. Creo que es un peleador duro, que pega fuerte naturalmente, y yo también, así que nos vamos a cruzar mucho en el centro y uno va a caer… Y no voy a hacer yo. Va a ser una pelea linda para la gente, un lindo producto para el show.

–Te mantenés tranquilo a pesar de que las victorias no acompañen tu presente.

–Sé quien soy, todo lo que he trabajado durante toda mi vida va a llegar; la verdad es que no venimos con buenos resultados, pero tampoco fui noqueado ni finalizado, todas fueron por decisión de los jueces. No siento que yo haya perdido las peleas, solamente se terminaron, me quedé sin tiempo para ganarlas, pero nunca me rendí ni fui noqueado. Soy joven y las cosas cambian rápido en este deporte. Yo en este tiempo me mantuve deportivamente en evolución, así que creo que se va a ver un gran Francisco Prado este sábado.

–¿Hay algo de distinto en vos para esta pelea? ¿Podríamos volver a verte este año?

-Cada pelea tiene lo suyo, un error mínimo cambia toda la pelea en este nivel. La experiencia también es muy importante; arriba de ese octágono es todo diferente. Quiero volver a pelear en diciembre, mi plan es entrar en esta pelea, terminarla rápido, salir sano y volver a pelear en diciembre. Yo cada vez que entro ahí estoy enfocado en esa pelea y voy a ir a matar.

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–Sos muy joven y ya estás logrando lo que tanto deseabas. ¿Cómo se siente?

-Es un sueño hecho realidad. Desde que tengo 14 años que sueño con esto, y a veces uno se acostumbra y no lo ve, pero yo le agradezco a Dios cada día por la oportunidad que me da: de estar viviendo en un gimnasio en Brasil hoy estoy viviendo en un lugar hermoso en Florida con mi mujer y mi hija, y soy bien agradecido.

–Por último, ¿Qué me contás de tu nueva faceta como comentarista de peleas? Interesante…

–La verdad es que me encanta, soy un fanático de este deporte y también tengo la oportunidad de comentar y analizar peleas, me gusta mucho. Pero sí, después de esta pelea seguramente voy a volver.