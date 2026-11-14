Por qué Boca no liberó el cupo de Copa Libertadores para Platense a pesar de clasificar a la final de la Copa Argentina

Con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca le ganó a Banfield por 3 a 0 y de esta manera se clasificó a la final de la Copa Argentina, en donde se medirá frente a Platense, que hizo lo propio al eliminar por penales a Atlético Tucumán.

Más allá de que está clasificado a la próxima Copa Conmebol Libertadores por ser el campeón de la Tabla Anual, el reglamento marca que aún no le liberó el cupo al Calamar para meterse en este certamen en caso de consagrarse también en este torneo.

El motivo de esto es porque hoy Boca está clasificado a la Libertadores como Argentina 4 (Campeón de Tabla Anual) y Copa Argentina es Argentina 3, por lo que tiene mayor jerarquía. De esta manera, si el Xeneize logra este título, pasará a ser Argentina 3 y liberará un cupo para la tabla anual.

Para que también le dé el cupo a Platense, tendrá que consagrarse campeón de la Copa Sudamericana o del Torneo Clausura. De esta manera pasaría a ser Argentina 2, o en su defecto, campeón de Sudamericana, y así los de Vicente López ocuparían el lugar de Argentina 3.

En conclusión, para que el Calamar pueda obtener el cupo de Copa Argentina sin ganar este certamen, deberá esperar que Boca también se consagre campeón de la Sudamericana (juega la final contra Atlético Mineiro) o del Torneo Clausura (arranca los octavos de final con Independiente Rivadavia).

Los clasificados de Argentina a la Copa Libertadores

Argentina 1 – Belgrano (campeón del Apertura)

Argentina 2 (campeón del Clausura)

Argentina 3 (campeón de la Copa Argentina)

Argentina 4 – Boca Juniors (campeón de la tabla anual)

Argentina 5 – Rosario Central (tabla anual)

Argentina 6 (fase previa) – Argentinos Juniors (tabla anual)

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