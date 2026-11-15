Bielorrusia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con eso le alcanza para soñar con dar el batacazo ante un rival que la aventaja en la tabla. Albania, de visitante, no quiere ceder terreno en la pelea por meterse entre los mejores del grupo.

No es una final, pero sí una chance concreta de sumar puntos que pesan para la clasificación en la Liga de Naciones. Albania pelea arriba y un traspié la complicaría justo cuando más necesita sostener el ritmo.

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia viene de ganarle 2-0 a San Marino de visitante y antes había sumado dos triunfos más, uno como local ante Finlandia y otro goleando también a San Marino. Son tres victorias seguidas que la metieron en una racha positiva, aunque todavía marcha 14ª con 10 unidades en cinco presentaciones.

Albania, en cambio, llega con el envión de haber vencido 2-0 a Finlandia en su casa, resultado que se suma a otro triunfo previo ante San Marino. La única mancha reciente fue la derrota ante los propios finlandeses como visitante. Con 12 puntos y el sexto puesto, el equipo necesita seguir de racha para no perderle pisada a los de arriba.

El historial entre Bielorrusia y Albania

El historial entre ambos tiene a Albania como clara dominadora: ganó 4 de los 8 cruces, contra 2 triunfos de Bielorrusia y 2 empates. En goles también se impone, con 12 convertidos contra 10 recibidos.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Albania se impuso 2-0 como local. Antes de eso hubo partidos parejos, incluso un 0-0 en 2013, aunque en el global la balanza se inclina hacia el elenco albanés.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Albania vs. Bielorrusia 2-0 UEFA Nations League 18/11/2020 Albania vs. Bielorrusia 3-2 UEFA Nations League 04/09/2020 Bielorrusia vs. Albania 0-2 UEFA Nations League 15/11/2013 Bielorrusia vs. Albania 0-0 Friendlies 26/03/2011 Albania vs. Bielorrusia 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/2010 Bielorrusia vs. Albania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2007 Albania vs. Bielorrusia 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 02/09/2006 Bielorrusia vs. Albania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.

suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino. Albania suma 12 puntos en el torneo.