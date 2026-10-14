Celta vs. Juventus: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 2 de la Europa League

Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus visita a Celta este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Juventus llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Celta tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Celta perdió 0-1 como visitante ante Omonia en la fecha anterior. Celta está 27° en la tabla con 0 puntos.

En su último compromiso, Juventus ganó 5-0 como local ante Nijmegen. El conjunto lidera la tabla con 3 puntos.

El historial entre Celta y Juventus

Celta y Juventus se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Celta y 1 de Juventus.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/03/2000 Celta vs. Juventus 4-0 1999/2000 02/03/2000 Juventus vs. Celta 1-0 1999/2000

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Celta y Juventus se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Celta suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Juventus suma 3 puntos tras vencer a Nijmegen.