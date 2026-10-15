Marseille vs. Olympiacos en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Europa League

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, el Estadio CEPAC Velodrome será testigo de un partido que ninguno de los dos quiere perder después de lo que mostraron en la primera fecha de la fase liga. Marseille necesita reaccionar rápido y Olympiacos llega con la confianza de haber arrancado con una victoria.

Es la segunda jornada de la Europa League y los puntos ya empiezan a pesar para pensar en la clasificación. Un traspié más complicaría el panorama del local en un torneo donde cada resultado cuenta desde temprano.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Marseille empezó con el pie izquierdo: cayó 1-4 como visitante ante el Beşiktaş y todavía no sumó en la tabla, donde marcha en el puesto 32. Jugar de local ahora se vuelve casi una obligación si quiere enderezar el camino antes de que la fase liga se le complique.

Olympiacos, en cambio, llega con otro ánimo. Ganó 2-1 como local frente al Jagiellonia y ya tiene 3 puntos, que lo ubican en la mitad de la tabla. Repetir ese funcionamiento lejos de Grecia sería un golpe de autoridad en la competencia.

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El historial entre Marseille y Olympiacos

El historial entre ambos está completamente parejo: se enfrentaron en 4 ocasiones, con 2 victorias para cada lado y ningún empate. Los goles también reflejan esa igualdad, 3 convertidos por Marseille y 3 por Olympiacos a lo largo de esos cruces.

Los antecedentes más recientes datan de 2020, cuando Marseille se impuso 2-1 en un partido y Olympiacos respondió con un 1-0 en el siguiente. Antes de eso, en 2011, cada equipo también se había quedado con una victoria.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2020 Marseille vs. Olympiacos 2-1 UEFA Champions League 21/10/2020 Olympiacos vs. Marseille 1-0 UEFA Champions League 23/11/2011 Marseille vs. Olympiacos 0-1 UEFA Champions League 13/09/2011 Olympiacos vs. Marseille 0-1 UEFA Champions League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Marseille suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Olympiacos suma 3 puntos tras vencer a Jagiellonia.