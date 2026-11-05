Alineaciones de Leverkusen y Marseille para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen viene de ganarle 2-0 a OFI Crete y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Marseille viene de caer 0-1 ante Sturm Graz y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Leverkusen y Marseille
Leverkusen (4-2-3-1): Janis Blaswich, Lucas Vázquez, Jarell Quansah, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Malik Tillman, Aleix García, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.
Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Kelyann Bezahaf, Bamo Meïté, Nayef Aguerd, Ulisses García, Pierre-Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.
La previa de Leverkusen y Marseille: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio BayArena
- Historial: 2 cruces — Leverkusen ganó 1, Marseille ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 02/08/2023: Marseille 1-2 Leverkusen
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Zagreb, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de Marseille: vs. Levski Sofia, jueves 26 de noviembre