Este sábado por la noche, Instituto recibe a River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en Alta Córdoba, comienza a las 22 horas y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.
Instituto vs. River EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
En Alta Córdoba, la Gloria recibe al Millonario para definir al clasificado a la semifinal del campeonato doméstico.
Los futbolistas, a calentar
Los protagonistas ya realizan los trabajos precompetitivos.
Los suplentes de River
Centurión, G. González, Ramírez, Martínez Quarta, Acuña, Silva, Arambarri, Meza, Pereyra, Esquivel, Borré, Beltrán.
¡ASÍ VA INSTITUTO!
Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez.
¡ASÍ FORMA RIVER!
Santiago Beltrán; Gonzlao Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
River, de violeta en Córdoba
El Millonario utilizará su camiseta alternativa para distinguirse del rojiblanco de Instituto.
Qué pasa si hay empate
En caso de igualdad, se jugará un alargue de 30 minutos. Si persiste el empate, se define en una tanda de penales.
Cómo llega River
El Millonario viene de ganarle 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental.
Cómo llega Instituto
La Gloria viene de eliminar a Huracán, tras vencerlo por 2-1 el pasado fin de semana.
Los árbitros del partido
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato