Gemini dio su pronóstico sobre el encuentro y aseguró que el Pincha será el campeón del certamen.

Se define el campeón de la Copa Conmebol Libertadores. En el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil se enfrentan el próximo sábado para conocer al nuevo ganador del torneo más importante a nivel clubes en el continente.

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El Pincharrata, llega a esta final con un gran recorrido en los playoff, ya que primero eliminó a Universidad Católica y luego se cargó a dos brasileños: en primera instancia venció 1 a 0 a Corinthians en cuartos de final, mientras que en semifinales le ganó por penales a Flamengo en el Maracaná.

Palmeiras, por su parte, sufrió sobre el final y en semifinales eliminó en condición de local a Fluminense. En las instancias previas, hizo lo propio ante Cerro Porteño en octavos de final, y en cuartos dejó afuera a Liga de Quito por penales, tras empatar en el resultado global.

En este sentido, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, un pronóstico sobre cómo saldrá el partido y quién será el campeón. Finalmente, el que dará la vuelta olímpica será Estudiantes, que ganará 4 a 3 por penales luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios.

La IA adelantó al campeón de la Copa Libertadores

Resultado Final Simulado: Palmeiras 1 – 1 Estudiantes de La Plata (Estudiantes gana 4-3 en la tanda de penales y se consagra campeón de la Copa Libertadores 2026).

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 31): Palmeiras impone su jerarquía en el primer tiempo y golpea primero en el Estadio Centenario. Tras una recuperación rápida de Marlon Freitas en la zona media y una proyección veloz de Agustín Giay por el sector derecho, Vitor Roque recibe dentro del área y define con un remate cruzado que vence la estirada de Fernando Muslera.

Palmeiras impone su jerarquía en el primer tiempo y golpea primero en el Estadio Centenario. Tras una recuperación rápida de Marlon Freitas en la zona media y una proyección veloz de Agustín Giay por el sector derecho, recibe dentro del área y define con un remate cruzado que vence la estirada de Fernando Muslera. 1-1 (Minuto 74): El equipo conducido por Alexander Medina reacciona en el complemento apoyado en su sello histórico: la pelota parada. Tiago Palacios ejecuta un tiro libre frontal con rosca al corazón del área, donde Guido Carrillo gana en las alturas ante la defensa brasileña para clavar un cabezazo letal contra el palo izquierdo y estampar la igualdad que lleva la definición al alargue y los penales.

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El desarrollo de la tanda de penales (Estudiantes 4 – 3 Palmeiras):