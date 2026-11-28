El volante arrastra una inflamación en la rodilla y quedó marginado de la nómina de convocados del partido de este domingo en La Bombonera.

Es oficial: Milton Delgado se pierde el partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura. El volante xeneize, surgido en el semillero, arrastra una molestia en la rodilla desde hace semanas, pero jugó igual debido a su importancia para el equipo y lo trascendental de los últimos partidos del equipo del Vasco Arruabarrena.

En el partido ante Independiente Rivadavia, del pasado miércoles por los octavos de final del Clausura, Delgado debió pedir el cambio en el primer tiempo por dicha molestia. En los estudios posteriores, se certificó que no posee lesión de gravedad, pero se le inflamó la zona. Por este motivo, quedó desafectado del partido de cuartos de final.

Su reemplazante en el once inicial será Tomás Belmonte, quien ya suplantó a Santaigo Ascacibar en el último compromiso. Como el Ruso se recuperó y volverá a la titularidad, el ex Lanús seguirá en el equipo titular en lugar de Milton Delgado.

Además de Milton, otro volante quedó fuera de la nómina de convocados, ya que Williams Alarcón también se lesionó ante el conjunto mendocino, pero en su caso se trató de un desgarro en el aductor. El chileno será otro futbolista que mirará el compromiso desde afuera, y el juvenil Joaquín Ruíz será quien complete la nómina.

Los convocados de Boca vs. Gimnasia de La Plata

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Lautaro Blanco. VOLANTES : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Alan Velasco, Joaquín Ruíz.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Alan Velasco, Joaquín Ruíz. DELANTEROS: Sebastián Villa, Leonel Flores, Adam Bareiro, Miguel Merentiel, Enner Valencia.

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La probable formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima de La Plata

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata