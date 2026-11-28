El certamen doméstico ya tiene a su primer semifinalista, y ahora espera por Instituto o River, que juegan en Córdoba.

El año está llegando a su fin, como así también el Torneo Clausura. Y en el inicio de la jornada, Vélez e Independiente se enfrentaron en Liniers, donde hicieron vibrar los corazones de todos los futboleros. Pero también debían enfrentarse Instituto y River, en Alta Córdoba.

Independiente le ganó a Vélez y así accedió a la semifinal del certamen doméstico que, además de otorgarle una plaza en el próximo Trofeo de Campeones, al que resulte vencedor también le brindará la chance de disputar la Copa Libertadores de 2027.

Su próximo rival, con día y horario a confirmar, será Instituto o River, que se miden en el cierre de este sábado 28 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, en el Estadio Monumental Presidente Perón con el arbitraje de Nazareno Arasa y la presencia de Lucas Novelli en el VAR.

Por la posición en la que accedió a los Playoffs, el Rojo jugará en condición de visitante sin importar quién sea su próximo contrincante, ya que quedó por debajo de ambos en la tabla.

El cuadro del Torneo Clausura