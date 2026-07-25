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Cómo ver en vivo y online Bayern Munich vs. Wehen: canal de streaming y a qué hora empieza

Con solo cuatro entrenamientos completados por el plantel, el campeón alemán disputa su primer partido de pretemporada.

Cómo ver en vivo y online Bayern Munich vs. Wehen: canal de streaming y a qué hora empieza
© FC Bayern via Getty ImagesCómo ver en vivo y online Bayern Munich vs. Wehen: canal de streaming y a qué hora empieza

Bayern Munich cierra su primera semana de pretemporada disputando un partido amistoso ante el Wehen Wiesbaden, este sábado 25 de julio desde las 10.30 en hora de Argentina. El encuentro es a su vez parte central de los festejos del centenario del club que milita en la tercera división del fútbol alemán, que será local.

Desde que el plantel se puso a las órdenes de Vincent Kompany para comenzar a preparar la nueva temporada, solo se han realizado cuatro sesiones de entrenamiento previas al partido que les tocará afrontar hoy, con ausencias importantes y muchos juveniles.

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La delegación se trasladó a Hesse, sede del encuentro, sin referentes como Harry Kane y Manuel Neuer, ni los nuevos fichajes Ismael Saibari y Nathaniel Brown. Serge Gnabry y Lennart Karl, por su parte, están recuperándose de sus lesiones, razón por la que el plantel estará reforzado por muchos futbolistas de las categorías formativas.

¿Qué canal pasa en streaming Bayern Munich vs. Wehen?

Tal como informó Bayern Munich desde su portal oficial, el partido amistoso que disputará este sábado ante Wehen podrá verse en vivo y online a través de su canal de streaming Bayern TV PLUS y de la aplicación oficial del FC Bayern. En ambos casos se requerirá de suscripción previa.

Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
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