Champions League 2026/27: los 29 equipos clasificados, los 7 cupos por definirse y las fechas clave del certamen

Todo lo que tenés que saber del torneo de clubes más importante de Europa.

Cada vez falta menos para el inicio de la UEFA Champions League 2026/27. Con 29 clubes asegurados de forma directa en el torneo, solo restan definirse siete boletos para completar el cuadro final de 36 participantes, que se enfrentarán con el objetivo de alzarse con la Orejona

Una vez más, el certamen se disputará bajo el formato de fase de liga, donde cada club afrontará ocho duelos ante rivales de distintas categorías. La tecnología será la encargada de definir la suerte de cada equipo, tal como sucedió en las últimas dos ediciones.

La UEFA Champions League se puede ver por Disney+

Los 29 equipos clasificados

Las principales ligas europeas ya otorgaron sus plazas directas tras el cierre de las ligas locales. España e Inglaterra encabezan la nómina con potencias continentales de primer orden.

Por LaLiga de España compiten el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. La Premier League inglesa estará representada por Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Manchester United.

La lista la completan otros gigantes europeos como Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Roma, París Saint-Germain (bicampeón actual), Porto, Sporting de Portugal, Galatasaray, Slavia Praga y Shakhtar Donetsk, entre otros.

Todos los clasificados a la Champions League, por país

Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool España: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis

Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis Italia: Inter de Milán, Napoli, Roma, Como

Inter de Milán, Napoli, Roma, Como Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart

Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart Francia: PSG, Lens, Lille

PSG, Lens, Lille Países Bajos: PSV, Feyenoord

PSV, Feyenoord Portugal: Porto, Sporting Portugal

Porto, Sporting Portugal Bélgica: Club Brujas

Club Brujas República Checa: Slavia Praga

Slavia Praga Turquía: Galatasaray

Galatasaray Ucrania: Shakhtar Donetsk

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Los 7 cupos restantes en juego

Los últimos siete pasajes a la fase de liga se definirán en la ronda de play-offs entre el 18 y el 26 de agosto de 2026. Equipos como Fenerbahçe, Olympique de Lyon, Celtic, Bodø/Glimt y Dinamo Zagreb disputan estas plazas definitivas.

Quienes no logren superar esta última eliminatoria no quedarán fuera del plano internacional. Los siete clubes que tropiecen en los play-offs obtendrán un cupo directo para disputar la fase de liga de la UEFA Europa League.

Levski Sofia vs. AEK Athens

Dinamo vs. Viking

Fenerbahce vs. Lyon

Celtic vs. LASK

Bratislava vs. Celje

Beer-Sheva vs. Sabah

NEC vs. Bodo Glimt

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Calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Play-offs de clasificación (ida y vuelta): 18/19 y 25/26 de agosto de 2026.

18/19 y 25/26 de agosto de 2026. Sorteo de la fase de liga: 27 de agosto de 2026 en Mónaco.

27 de agosto de 2026 en Mónaco. Fase de liga (Jornadas 1 a 8): Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027.

Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027. Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027.

16/17 y 23/24 de febrero de 2027. Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027.

9/10 y 16/17 de marzo de 2027. Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027.

6/7 y 13/14 de abril de 2027. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027.

27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027. Gran Final: 5 de junio de 2027.

La sede de la final

El Estadio Metropolitano de Madrid albergará la gran cita el sábado 5 de junio de 2027. El reducto del Atlético de Madrid se vestirá de gala para coronar al nuevo rey del fútbol europeo.