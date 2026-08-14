Champions League 2026/27: los 29 equipos clasificados, los 7 cupos por definirse y las fechas clave del certamen

Cada vez falta menos para el inicio de la UEFA Champions League 2026/27. Con 29 clubes asegurados de forma directa en el torneo, solo restan definirse siete boletos para completar el cuadro final de 36 participantes, que se enfrentarán con el objetivo de alzarse con la Orejona
Una vez más, el certamen se disputará bajo el formato de fase de liga, donde cada club afrontará ocho duelos ante rivales de distintas categorías. La tecnología será la encargada de definir la suerte de cada equipo, tal como sucedió en las últimas dos ediciones.
La UEFA Champions League se puede ver por Disney+
Los 29 equipos clasificados
Las principales ligas europeas ya otorgaron sus plazas directas tras el cierre de las ligas locales. España e Inglaterra encabezan la nómina con potencias continentales de primer orden.
Por LaLiga de España compiten el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. La Premier League inglesa estará representada por Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Manchester United.
La lista la completan otros gigantes europeos como Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Roma, París Saint-Germain (bicampeón actual), Porto, Sporting de Portugal, Galatasaray, Slavia Praga y Shakhtar Donetsk, entre otros.
Todos los clasificados a la Champions League, por país
- Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
- España: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis
- Italia: Inter de Milán, Napoli, Roma, Como
- Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart
- Francia: PSG, Lens, Lille
- Países Bajos: PSV, Feyenoord
- Portugal: Porto, Sporting Portugal
- Bélgica: Club Brujas
- República Checa: Slavia Praga
- Turquía: Galatasaray
- Ucrania: Shakhtar Donetsk
Los 7 cupos restantes en juego
Los últimos siete pasajes a la fase de liga se definirán en la ronda de play-offs entre el 18 y el 26 de agosto de 2026. Equipos como Fenerbahçe, Olympique de Lyon, Celtic, Bodø/Glimt y Dinamo Zagreb disputan estas plazas definitivas.
Quienes no logren superar esta última eliminatoria no quedarán fuera del plano internacional. Los siete clubes que tropiecen en los play-offs obtendrán un cupo directo para disputar la fase de liga de la UEFA Europa League.
- Levski Sofia vs. AEK Athens
- Dinamo vs. Viking
- Fenerbahce vs. Lyon
- Celtic vs. LASK
- Bratislava vs. Celje
- Beer-Sheva vs. Sabah
- NEC vs. Bodo Glimt
Calendario de la UEFA Champions League 2026/27
- Play-offs de clasificación (ida y vuelta): 18/19 y 25/26 de agosto de 2026.
- Sorteo de la fase de liga: 27 de agosto de 2026 en Mónaco.
- Fase de liga (Jornadas 1 a 8): Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027.
- Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027.
- Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027.
- Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027.
- Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027.
- Gran Final: 5 de junio de 2027.
La sede de la final
El Estadio Metropolitano de Madrid albergará la gran cita el sábado 5 de junio de 2027. El reducto del Atlético de Madrid se vestirá de gala para coronar al nuevo rey del fútbol europeo.