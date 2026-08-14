River hoy: nueva camiseta, la formación vs. Argentinos y un apartado a punto de irse

Todas las novedades del Millonario de este viernes 14 de agosto, con el foco puesto en el duelo ante Argentinos Juniors del próximo domingo.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 14 de agosto de 2026, a dos días de enfrentar a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Eduardo Coudet, con el debut de Thiago Almada, la presentación de la nueva camiseta alternativa, el apartado que está cerca de irse y el consejo de Demichelis a Echeverri y Mastantuono que no cayó bien.

La probable formación de River vs. Argentinos Juniors

El próximo domingo a partir de las 18 horas, River recibirá en el Estadio Monumental a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Clausura. Si bien resta la confirmación oficial, el once que pondría Coudet sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán.

Thiago Almada tendría su estreno oficial en River. (Foto: Prensa River).

River presentó su nueva casaca alternativa

Este viernes, River sacó a la venta su nueva camiseta alternativa. Se trata de una versión tricolor con un tinte retro que lleva el logo de Adidas Originals, tal como sucedió en el Mundial 2026 en las casacas alternativas de la selecciones que viste la marca alemana. En esta oportunidad, el Millonario volverá a vestir la clásica versión a bastones anchos verticales rojos, blancos y negros.

A lo largo de su historia, especialmente a comienzos del siglo pasado, River vistió en reiteradas oportunidades la camiseta tricolor. Luego se estableció la clásica con la banda roja cruzada y la versión tricolor fue utilizada muchas veces como alternativa, tal como sucederá en la temporada 2026/27.

EL PRECIO DE LA NUEVA ROPA ALTERNATIVA

Camiseta alternativa 2026/27 para hombres: $ 149.999

Camiseta alternativa 2026/27 para hombres versión jugador: $ 229.999

Camiseta alternativa 2026/27 para mujeres: $ 139.999

Camiseta alternativa 2026/27 para niños: $ 109.999

Camiseta alternativa 2026/27 para mujeres versión corta: $ 129.999

Shorts alternativos 2026/27: $ 79.999

Medias alternativas 2026/27: $ 24.999

Piluso alternativo: $ 59.999

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Kendry Páez se marcha de River

A comienzos de 2026, Kendry Páez llegó a préstamo desde Chelsea, pero apenas seis meses después fue apartado ya que en Núñez consideraron que no dio la talla. Por tal motivo, desde su regreso del Mundial 2026, el ecuatoriano se entrenó en el predio de Cantilo a la espera de una solución para su futuro. Bolavip pudo saber que en estos días, Kendry les comunicó a sus compañeros apartados que tiene encaminada su salida.

Kendry Páez. (Foto: Getty).

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El consejo de Demichelis que no cayó bien en River

Martín Demichelis fue importante en los inicios como profesionales de Echeverri y Mastantuono, pero en River no cayó bien una declaración reciente en la que les aconseja no volver a Argentina en un corto plazo. En diálogo con ESPN afirmó: “Fueron dos casos diferentes, porque, cuando llegué a River, el nombre de ‘niño dorado’, digamos, era Claudio Echeverri. Pero él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección Argentina y venía los viernes y jugaba en Reserva. Entonces, no lo podía tener. Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando y demostrando ser capaz de aguantar el ritmo”.

Además, agregó: “Con Franco me pasó algo diferente. A él lo conocí allá por noviembre. La idea era ir dosificando las cargas con ellos, pero Mastantuono siempre, en el día a día, era uno de los chicos que más rendía también a nivel físico“.

“Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo dudas de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de todos los grandísimos exjugadores que han pasado por Europa, que han necesitado mucho tiempo“, completó el ex entrenador del Millonario.

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Martín Demichelis. (Foto: Getty).

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