Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Atlético de Madrid recibe a Barcelona este domingo 8 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Apenas dos puntos separan a estos dos equipos en la tabla, y el que gane este domingo se pone a tiro de la cima de LaLiga. No es un partido más: es el típico cruce que puede reacomodar todo arriba.

El Barcelona llega primero con 30 unidades, el Atlético tercero con 28, así que hay mucho en juego para los dos en la pelea por el liderato a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid llega en levantada: ganó sus últimos tres partidos, incluyendo el más reciente por 2-0 de visitante ante Levante, y no recibió goles en ninguno de los dos anteriores. Es un equipo sólido atrás, que suma de local y de visitante por igual, y que llega a este cruce con la confianza de no perder hace varias fechas.

El Barcelona viene de dar un golpe de autoridad goleando 6-1 a Alavés en el Camp Nou, aunque antes de eso había sufrido una caída sensible ante Real Madrid por 2-1. El equipo de Hansi Flick alterna partidos de mucho gol, a favor y en contra, lo que lo hace tan vistoso como vulnerable. Llega como líder y como favorito, pero con la necesidad de mostrar que puede controlar un partido sin exponerse atrás.

El historial entre Atlético de Madrid y Barcelona

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Barcelona, que ganó 42 de los 81 enfrentamientos frente a 21 victorias del Atlético y 18 empates, con una diferencia de goles también abultada a su favor (154 contra 111). En los cruces más recientes esa tendencia se mantuvo: de los últimos diez duelos, el equipo catalán se impuso en seis, el Atlético en tres y hubo un empate agónico 4-4 en febrero de 2025.

Llama la atención que en el enfrentamiento más reciente, en abril de este año, el Atlético cayó 1-2 pese a jugar como local, algo que se repitió más de una vez en los últimos encuentros entre ambos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/04/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 1-2 UEFA Champions League 08/04/2026 Barcelona vs. Atlético de Madrid 0-2 UEFA Champions League 04/04/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 1-2 Primera División 03/03/2026 Barcelona vs. Atlético de Madrid 3-0 Copa del Rey 12/02/2026 Atlético de Madrid vs. Barcelona 4-0 Copa del Rey 02/12/2025 Barcelona vs. Atlético de Madrid 3-1 Primera División 02/04/2025 Atlético de Madrid vs. Barcelona 0-1 Copa del Rey 16/03/2025 Atlético de Madrid vs. Barcelona 2-4 Primera División 25/02/2025 Barcelona vs. Atlético de Madrid 4-4 Copa del Rey 21/12/2024 Barcelona vs. Atlético de Madrid 1-2 Primera División

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

En síntesis

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Atlético de Madrid suma 28 puntos tras vencer a Levante, Deportivo La Coruña y Espanyol.

suma 28 puntos tras vencer a Levante, Deportivo La Coruña y Espanyol. Barcelona suma 30 puntos en el torneo.