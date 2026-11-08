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Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Vallecano, LaLiga
Real Sociedad vs. Vallecano, LaLiga

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Quinta contra catorceava, pero con una diferencia que achica la distancia: en el historial reciente nadie se saca ventaja clara y el Rayo ya demostró que puede incomodar arriba de la tabla.

La Real necesita cortar una caída que la dejó justo afuera de los puestos europeos y el Rayo llega golpeado tras una goleada en contra, aunque con la confianza de haber reaccionado con un triunfo contundente en la fecha anterior.

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La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de perder 1-2 como visitante ante el Athletic Bilbao, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos, incluido un 5-2 como visitante frente al Málaga que había mostrado a un equipo con pólvora arriba. Quinta en la tabla con 19 puntos en 11 partidos, el equipo donostiarra sigue prendido a la pelea por los puestos de copas europeas y necesita volver a sumar de local para no perderle pisada al grupo de arriba.

El Rayo Vallecano llega de la mano de un resultado que le devuelve el aire: goleó 3-0 al Celta como local después de una fecha para el olvido, cuando cayó 0-3 también en su cancha frente al Elche. La irregularidad lo tiene 14° con 12 puntos, en una zona media-baja que no lo deja tranquilo, aunque el envión del último triunfo le da margen para pensar en un resultado positivo lejos de Vallecas.

El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

El historial entre ambos es tan parejo que asusta: 44 enfrentamientos con 15 victorias para cada lado y 14 empates, una diferencia de goles mínima a favor de la Real. En los últimos diez cruces el equilibrio se mantiene, con varios empates y triunfos repartidos para los dos, sin que ninguno logre imponerse con claridad en el presente del historial reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Rayo Vallecano vs. Real Sociedad3-3Primera División
05/10/2025Real Sociedad vs. Rayo Vallecano0-1Primera División
16/03/2025Rayo Vallecano vs. Real Sociedad2-2Primera División
16/01/2025Real Sociedad vs. Rayo Vallecano3-1Copa del Rey
18/08/2024Real Sociedad vs. Rayo Vallecano1-2Primera División
27/01/2024Real Sociedad vs. Rayo Vallecano0-0Primera División
29/10/2023Rayo Vallecano vs. Real Sociedad2-2Primera División
22/04/2023Real Sociedad vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
21/01/2023Rayo Vallecano vs. Real Sociedad0-2Primera División
10/12/2022Real Sociedad vs. Rayo Vallecano1-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Real Sociedad suma 19 puntos en el torneo.
  • Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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