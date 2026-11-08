Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Quinta contra catorceava, pero con una diferencia que achica la distancia: en el historial reciente nadie se saca ventaja clara y el Rayo ya demostró que puede incomodar arriba de la tabla.

La Real necesita cortar una caída que la dejó justo afuera de los puestos europeos y el Rayo llega golpeado tras una goleada en contra, aunque con la confianza de haber reaccionado con un triunfo contundente en la fecha anterior.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de perder 1-2 como visitante ante el Athletic Bilbao, un golpe que corta una racha positiva de dos triunfos seguidos, incluido un 5-2 como visitante frente al Málaga que había mostrado a un equipo con pólvora arriba. Quinta en la tabla con 19 puntos en 11 partidos, el equipo donostiarra sigue prendido a la pelea por los puestos de copas europeas y necesita volver a sumar de local para no perderle pisada al grupo de arriba.

El Rayo Vallecano llega de la mano de un resultado que le devuelve el aire: goleó 3-0 al Celta como local después de una fecha para el olvido, cuando cayó 0-3 también en su cancha frente al Elche. La irregularidad lo tiene 14° con 12 puntos, en una zona media-baja que no lo deja tranquilo, aunque el envión del último triunfo le da margen para pensar en un resultado positivo lejos de Vallecas.

El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

El historial entre ambos es tan parejo que asusta: 44 enfrentamientos con 15 victorias para cada lado y 14 empates, una diferencia de goles mínima a favor de la Real. En los últimos diez cruces el equilibrio se mantiene, con varios empates y triunfos repartidos para los dos, sin que ninguno logre imponerse con claridad en el presente del historial reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 3-3 Primera División 05/10/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-1 Primera División 16/03/2025 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 16/01/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 3-1 Copa del Rey 18/08/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-2 Primera División 27/01/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 29/10/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 22/04/2023 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 21/01/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 10/12/2022 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis