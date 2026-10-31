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Alineaciones de Rayo Vallecano y Celta para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Vallecas Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Vallecano vs. Celta Vigo, LaLiga
Vallecano vs. Celta Vigo, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de caer 0-3 ante Elche y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Celta viene de empatar 0-0 con Betis y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Rayo Vallecano y Celta

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Emil Audero, Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa, Óscar Valentín, Isi Palazón, Unai López, Jorge De Frutos, Sergio Camello, Darwin Machis. DT: Beñat San José.

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Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán, Pablo Durán, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Celta

Rayo Vallecano:

  • Andrei Florin Rațiu (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Luiz Felipe (rotura de ligamentos cruzados)
  • Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Pathé Ciss (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Celta:

  • Miguel Román (ausencia)
  • Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Álvaro Núñez (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Borja Iglesias (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Pablo Meixús (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Rayo Vallecano y Celta: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 12:15 (hora de Argentina)
  • Estadio: Vallecas Stadium
  • Historial: 40 cruces — Rayo Vallecano ganó 17, Celta ganó 10 y empataron 13
  • Último antecedente: 18/01/2026: Celta 3-0 Rayo Vallecano
  • Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Real Sociedad, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Celta: vs. Levante, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
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