Dónde ver EN VIVO Rayo Vallecano vs. Celta por la jornada 11 de la LaLiga: TV y streaming online

Rayo Vallecano recibe a Celta este sábado 31 de octubre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. El Rayo necesita cortar una caída que lo dejó incómodo en la tabla, mientras el Celta llega con la tranquilidad de no perder hace tres fechas.
Ninguno de los dos pelea arriba, pero ambos necesitan puntos para no mezclarse con la parte baja de la clasificación a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Rayo Vallecano llega golpeado después de la goleada que le hizo Elche en su propia cancha, un resultado que lo dejó en el puesto 17 con apenas nueve unidades. Antes de esa derrota había sumado dos empates seguidos, así que el equipo de Vallecas necesita volver a sentirse cómodo en Madrid para no seguir resbalando en la tabla.
El Celta, en cambio, llega sin perder en sus últimas tres presentaciones: empató sin goles ante Betis, venció a Alavés de local y también igualó ante Elche. Esa racha lo tiene noveno con 12 puntos, en una zona tranquila que le permite jugar este partido sin la urgencia que sí tiene su rival.
El historial entre Rayo Vallecano y Celta
El historial entre ambos es amplio, con 40 enfrentamientos en los que el Rayo saca ventaja con 17 triunfos contra 10 del Celta y 13 empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 48 tantos convertidos contra 43 del equipo gallego.
Los últimos cruces vienen parejos: hubo triunfos para cada lado y varios empates, incluido un 0-0 que se repitió en más de una ocasión. La última vez se impuso el Celta por 3-0, así que el Rayo va a buscar revancha en su estadio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/01/2026
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|21/09/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|1-1
|Primera División
|18/05/2025
|Celta vs. Rayo Vallecano
|1-2
|Primera División
|10/01/2025
|Rayo Vallecano vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/03/2024
|Celta vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|11/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|11/03/2023
|Celta vs. Rayo Vallecano
|3-0
|Primera División
|10/11/2022
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
|05/02/2022
|Celta vs. Rayo Vallecano
|2-0
|Primera División
|01/11/2021
|Rayo Vallecano vs. Celta
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Celta se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
- Celta suma 12 puntos en el torneo.