Alineaciones de Real Sociedad y Rayo Vallecano para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Reale Arena por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de caer 1-2 ante Athletic Bilbao y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de ganarle 3-0 a Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.